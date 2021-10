Kauza Pandora Papers v Česku: Policie prověří informace o Babišovi i dalších Češích

V takzvaných Pandora Papers jde o únik více než dvanácti milionů dokumentů, které poukazují na skryté bohatství, vyhýbání se zdanění a v některých případech i praní peněz spojené s bohatými a mocnými jedinci z celého světa. Do šetření uniklých dokumentů se zapojilo více než 600 novinářů ze 117 zemí, včetně novinářů českého serveru Investigace.cz.

1/11 Andrej Babiš si přes své anonymní offshory s nastrčenými řediteli poslal skoro 400 milionů Kč, za které si poté koupil 16 luxusních nemovitostí ve Francii. Offshorové firmy v Česku nepřiznal a odborníci se shodují, že transakce nese znaky praní peněz.https://t.co/fAzyGXvnR9 pic.twitter.com/34VYFCo9WN — investigace_cz (@investigace_cz) October 3, 2021

Ten uvádí, že si Andrej Babiš v roce 2009, kdy ještě nebyl v politice, pomocí francouzské a panamské právní kanceláře nechal anonymně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé. Offshorové firmy pak využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (přibližně 381 milionů korun). Za peníze měl následně nakoupit 16 nemovitostí na francouzské Riviéře. Pokud by Babiš neprokázal původ peněz, mohl by podle webu o nemovitosti na základě zákona o prokazování bohatství přijít.

Foto: Steve Buissinne, Pixabay, CC0

Premiér ale odmítá, že by udělal něco nezákonného. „Oni říkají, že je to podezření z praní peněz. A já jsem ty peníze poslal z české banky jako půjčku. Ty peníze byly zdaněné. Můžu vám to ukázat. A ty peníze byly vráceny předtím, než jsem šel do politiky,“ řekl v pondělí novinářům.

České televizi řekl, že postup, kterým před 12 lety nakupoval nemovitosti ve Francii, nebyl vhodný pro politika. Upozornil ale, že tehdy v politice nebyl. „Bylo to doporučení realitní kanceláře, doporučila to koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního,” řekl.

Zveřejněné informace pokládá premiér za pokus o očernění svojí osoby a o ovlivnění sněmovních voleb, které budou o nadcházejícím víkendu. „Je to načasované před volbami. Nevlastním žádné offshorové firmy, nevlastním žádnou nemovitost ve Francii,“ uvedl Babiš.

Foto: Abxbay, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Načasování zveřejnění před volbami ale Investigace.cz odmítá. Šéfka webu Pavla Holcová řekla, že se projekt Pandora Papers týká stovek politiků a na datu zveřejnění se musela shodnout skupina 600 novinářů z celého světa. Spolupracuje na něm třeba Süddeutsche Zeitung, Le Monde, německá televize NDR a ARD, britská BBC nebo americký deník Washington Post.

Musí doložit, že použil zdaněné peníze

Podle většiny opozičních politiků by měl premiér doložit, že prostředky vynaložené na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře v roce 2009 řádně zdanil a uvedl je ve svém daňovém přiznání.

„Andrej Babiš musí doložit, že na transakci použil zdaněné peníze. Pokud ne, nemá právo být v politice a starat se o peníze daňových poplatníků,“ uvedl na Twitteru předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na svém účtu uvedl, že doufá, že Babiš všechny své offshorové majetky uvedl v majetkovém přiznání. "A není to tak, že káže v Čechách pít vodu a pije víno v daňových rájích."

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše premiér pořád lže. „Andrej Babiš vypral přes 400 milionů a koupil si nemovitosti ve Francii na Riviéře včetně zámku. Tvrdil že jde do politiky bojovat proti kmotrům z ODS a je horší než oni. Lhal, že nemá nastrčený firmy. Lže totiž pořád,“ napsal.

Počínání českého premiéra kritizují i poslanci Evropského parlamentu. Například členové nejpočetnější lidovecké frakce, k nimž patří i čeští opoziční politici z KDU-ČSL a TOP 09, označili obcházení daňové povinnosti v Česku za pokrytecké. Na twitteru frakce uvedla, že Babišova "chamtivost je ilegální".

„Je nepřijatelné, aby předseda vlády zapojený do tohoto skandálu měl právo veta ve věcech daňové spravedlnosti," uvedla šéfka druhé početně nejsilnější frakce socialistů Španělka Iratxe Garcíaová. Německý zelený europoslanec Daniel Freund vyzval Evropskou radu, orgán složený z prezidentů a premiérů členských zemí, aby šéfa české vlády vyloučila ze svých jednání.

Přes tři sta Čechů a 178 firem

V Pandora Papers figuruje v uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Konkrétní jména kromě premiéra Babiše zatím server nezveřejnil. Má jít například o bývalého ministra, lokální politiky, bankéře, zbrojaře, realitní i mediální magnáty i nejbohatší lidé Česka.

Andrej Babiš | Foto: Úřad vlády ČR

Informacemi z Pandora Papers, které se týkají českých občanů, se bude zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu. „Národní centrála proti organizovanému zločinu bude ve věci konat, a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v takzvané kauze Pandora Papers uvedeni. Více informací však nyní poskytovat nebudeme,“ uvedlo na twitteru policejní prezidium.

Kauzou se bude zabývat také senátní komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy. Projednání daného bodu s názvem „Pandora Papers – problematika praní špinavých peněz“ je zařazeno na středu odpoledne, jak vyplývá z pozvánky zveřejněné na webu horní komory.