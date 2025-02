Lyžování v Říčkách v Orlických horách: Perla českých hor

Říčky | Foto: Hana Řeháková, Radio Prague International

Ski centrum Říčky je moderní lyžařské středisko, které se pyšní dlouhými sjezdovkami, kvalitním sněhovým pokrytím a skvělým servisem. Areál nabízí několik sjezdovek různých obtížností:

Modrá sjezdovka: Ideální pro začátečníky a rodiny s dětmi.



Ideální pro začátečníky a rodiny s dětmi. Červená sjezdovka: Perfektní pro pokročilé lyžaře, kteří si chtějí užít dynamickou jízdu.



Perfektní pro pokročilé lyžaře, kteří si chtějí užít dynamickou jízdu. Černá sjezdovka: Výzva pro zkušené lyžaře hledající adrenalinové zážitky.

Areál je vybaven moderními lanovkami a vleky, které zajišťují pohodlnou a rychlou dopravu na vrchol sjezdovek. Večerní lyžování na osvětlených sjezdovkách je pak jedinečným zážitkem.

Běžecké trasy

Kromě sjezdového lyžování nabízí Říčky i skvělé podmínky pro běžecké lyžování. Okolní příroda je protkána desítkami kilometrů upravovaných běžeckých tratí, které vedou přes krásné lesy a malebné horské vesničky. Nejoblíbenějšími trasami jsou:

Orlická magistrála: Dlouhá trasa vedoucí napříč Orlickými horami, ideální pro celodenní výlety.

Dlouhá trasa vedoucí napříč Orlickými horami, ideální pro celodenní výlety. Trasa na Velkou Deštnou: Výstup na nejvyšší vrchol Orlických hor, nabízející krásné výhledy a nezapomenutelné zážitky.

Skiinterkriterium jako odrazový můstek pro budoucí hvězdy

Říčky | Foto: Hana Řeháková, Radio Prague International

Prestižní podnik pro mladé jezdce z celého světa je svého druhu nejstarší lyžařské klání, které se v Říčkách jezdí už více než 60 let. „Ten náš je prostě nejtradičnější a nejstarší. To je prim, který držíme v tuhle chvíli my,“ řekl pro regionální vysílání Čro obchodní manažer skiareálu v Říčkách v Orlických horách Jan Duffek. V minulosti se na něm představili mnohé lyžařky a lyžaři, které se potom dostaly opravdu až do špičky světového lyžování. „Bezesporu k nim patří sourozenci Kosteličovi z Chorvatska, ti k nám jezdili jako závodníci postupně a posléze se tam objevili třeba jako doprovod chorvatské výpravy. Dále Petra Vlhová a samozřejmě také naprostý přírodní unikát Ester Ledecká.“

Ubytování a služby

Říčky nabízejí širokou škálu ubytování od luxusních horských hotelů, přes útulné penziony až po levnější chalupy a apartmány. Středisko je vybaveno veškerým potřebným zázemím, včetně lyžařských škol, půjčoven vybavení a restaurací nabízejících tradiční českou kuchyni.

Další zimní aktivity

Kromě lyžování si návštěvníci mohou vychutnat i další zimní radovánky, jako je snowboarding, sáňkování nebo bruslení na místním kluzišti. Pro adrenalinové nadšence je k dispozici i snowpark s různými překážkami a skoky.

Říčky | Foto: Hana Řeháková, Radio Prague International

„Říčky jsou srdcovka,“ říká lyžař Marek, 55 let, „od nás je to sice kus cesty, ale za ty prázdné sjezdovky v týdnu to stojí za to. Občas sem jezdíme i na noc nebo na prodloužený víkend, abychom mohli vyrazit i na běžky.“

„Jak tady pořádají ty závody pro juniory a trénuje se tu na obřák, tak je podle toho vybavený i areál,“ pochvaluje si lyžařka Jitka, 50 let. Skistředisko totiž nabízí moderní jídelnu, jaké jsou typické třeba v rakouských Alpách, vybavenou i dětskou hernou s prolézačkou a venku na sjezdovce najdete i typický 360 stupňů prosklený horský bar, takže si můžete připadat, jak když lyžujete za hranicemi a ne v malém českém lyžařském areálu.