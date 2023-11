Magazín pro české školy v zahraničí (44)

Když byly kvůli covidu zavřené školy, vzali do ruky kameru a natočili to. Teď sbírají ceny na filmových festivalech. Přiblížíme vám příběh školáků, kteří si z Velké Británie přivezli hned dvě vítězství. Zavítáme také za žáky jedné školy, kteří sází už pět let park na bývalé skládce suti. Nehezkou lokalitu tak mění na velmi příjemné místo. Vezmeme vás také na výstavu, která nás zavede do světa dvou pověstně nešikovných kutilů Pata a Mata.