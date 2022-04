Nedožitých 85 let vizionáře Jana Kaplického

K největším úspěchům Kaplického studia Future Systems patří nákupní středisko sítě Selfridges v Birminghamu (2003). Mediální centrum na kriketovém hřišti Nel Lord's (1999) je mnoha teoretiky architektury považováno za nevíce futurologickou stavbu současného Londýna. Oblá zastřešená tribuna pro novináře získala nejvyšší britské architektonické ocenění Stirlingovu cenu. Originální stavbou je také Muzeo Enzo Ferrari v italské Modeně, které je z velké části zahloubeno pod zem. Jeho skleněné průčelí člení horizontální pruhy, čímž připomíná čelní masku automobilů Maserati.

V České republice se Kaplického jméno dostalo do širšího povědomí až v roce 2007, kdy zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na realizaci nové budovy Národní knihovny v Praze. Návrh zvaný chobotnice rozpoutal velké vášně a jeho výstavba ztroskotala kvůli odporu některých politiků v čele s Václavem Klausem. Podobně dopadl i projekt koncertní síně v Českých Budějovicích přezdívaný Rejnok.

Jan Kaplický se narodil roku 18. dubna 1937 v Praze. Umělecké sklony zdědil po rodičích. Jeho matka byla kreslířka a otec architekt, malíř a sochař. Po gymnáziu vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V roce 1968 emigroval do Anglie. O rok později začal pracovat v architektonické kanceláři Denys Lasdun and Partners. Následně v ateliéru Renza Piana a Richarda Rogerse, kde se mj. podílel na projektu pařížského Centre Georges Pompidou. V letech 1979 až 1983 pracoval Kaplický pro jednu z nejvýznamnějších architektonických společností Foster Associates. V této době společně s Davidem Nixonem založil studio Future Systems, kde působil až do konce svého života. Zemřel náhle 14. ledna 2009 ve věku 72 let v den, kdy mu jeho druhá žena Eliška porodila dceru Johannu.