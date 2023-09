Nejlepší vesnici v Česku mají ve Zlínském kraji. Titul Vesnice roku putoval do Ostrožské Lhoty

Foto: Dalibor Glück, ČTK

Letošního 27. ročníku soutěže se zúčastnilo 175 obcí. Hodnotící komise vybírala ze 13 finalistů - vítězů krajských kol. Hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií nebo péči o veřejná prostranství a zeleň. Cenu vítězům předal náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.

„Vesnice roku je oslava českého venkova, který se nemá za co stydět v evropském ani v celosvětovém měřítku. Nejde o soutěž miss, ale o posouzení toho, jak vesnice umí proměňovat potenciál pro svůj rozvoj. Malé obce jsou naším rodinným stříbrem, a je až neuvěřitelné, co všechno dokážou. Díky soutěži Vesnice roku je to vidět,“ uvedl náměstek.

Foto: Dalibor Glück, ČTK

Ostrožská Lhota leží v údolí při dolním toku říčky Okluky, pod vrcholem Antonínského kopce s poutním místem Svatý Antonínek. V obci žije téměř patnáct set obyvatel. Starosta vesnice Roman Tuháček (za SNK z Ostrožské Lhoty) neskrýval po oznámení výsledků velkou radost.

„Náš společenský kulturní a sportovní život, je to, co dělá naší Lhotu výjimečnou. Mám obrovskou radost, je to neuvěřitelné, nádherné, opravdu nevím, jak to popsat slovy. Je to – úžasné.“

Foto: Dalibor Glück, ČTK

Obec je podle něj místo plné života. Působí v ní asi dvacítka sdružení a spolků - jsou to tradiční myslivci, rybáři, zahrádkáři, hasiči, folkloristé, mezi sportovci fotbalisté, hokejisté, ale například i turisté a kulturisté. „To se chytnete za srdce, jak ti naši občané fungují, pomáhají si a tvoří,“ dodal starosta.

V minulých letech obec zvelebila památkový domek, budovu s byty a pracovištěm pošty i starou sokolovnu. Lze v ní navštívit také archeologické muzeum. Od ministerstva pro místní rozvoj obec dostane finanční odměnu ve výši až 2,6 milionu korun. „Ještě uvidíme, jak s penězi naložíme, ale nabízí se rekonstrukce školy nebo úprava parku,“ uvedl starosta.

Foto: Ministerstvo pro místní rozvoj

Druhé místo získala obec Hrádek z Moravskoslezského kraje, obec má 1966 obyvatel, třetí obsadila Dolní Poustevna z Ústeckého kraje (1766 obyvatel). V kategorii Cena veřejnosti, kdy o vítězi rozhodovali občané svým hlasováním, zvítězila obec Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Foto: Dalibor Glück, ČTK

Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče pak obdržela Andělská Hora z Karlovarského kraje. Cenu naděje pro živý venkov získává obec Tisá z Ústeckého kraje.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.