Open House Praha – zavřené dveře se otevírají

První srpnový víkend nám dává možnost podívat se do objektů, které nejsou běžně přístupné. Do přehlídky městské architektury, mezinárodní sítě festivalu Open House Worldwide, je zapojeno už padesát měst na pěti kontinentech světa.

Z České republiky licenci tohoto festivalu získala v roce 2015 Praha a o tři roky později také Brno. Nápad přiblížit město a jeho architekturu obyvatelům, ale i návštěvníkům formou prohlídek, vznikl v roce 1992 v Londýně, říká Michaela Pánkové z organizačního týmu festivalu.

Michaela Pánková | Foto: Open House Praha

„První ročník festivalu jsme uspořádali v roce 2015 a tehdy jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme. Nevěděli jsme, jaký bude zájem publika. Ale věděli jsme už od našich partnerů ze zahraničí, že ta akce je poměrně populární. Zakladatelkou konceptu festivalu je Victoria Thornton, která měla ten nápad přiblížit architekturu tímhle způsobem a propojit laiky s odborníky i s městskou samosprávou, aby se vytvořil nějaký dialog, nějaká platforma pro sdílení různých zkušeností. Tím inspirovala další organizátory po celém světě. “

Open House Praha | Foto: Jitka Štichauerová, Radio Prague International

„V Londýně festival Open House otevírá okolo osmi set budov, takže opravdu je to obrovský svátek architektury a přišlo nám to velmi inspirující. Takže jsme požádali právě Victorii Thornton, aby se Praha mohla stát jedním z festivalových měst. Získali jsme licenci na pořádání festivalu a ještě jsme poprosili o takovou záštitu, patronát, českou architektku Evu Jiřičnou. Eva Jiřičná pomáhala od začátku Open House v Londýně vybudovat. Byla dlouholetou členkou správní rady. Eva tvoří takový spojovací můstek mezi námi a Londýnem.“

Festival Open House Praha 2021 otevírá osmdesát objektů

Festival je šance pro obyvatele ale i návštěvníky Prahy, aby se s městem seznámili trochu jinak. Jsou některé objekty otevřeny s komentovanou prohlídkou?

Dům Za Poříčskou bránou | Foto: Tomáš Sysel, Open House Praha

„Většina objektů je přístupná v takových menších skupinách, které jsou provázeny dobrovolníkem, průvodcem, případně někým přímo z těch budov. Festival je komunitní projekt a my chceme, aby se přímo i ty budovy sami zapojovaly do festivalu a nabízely návštěvníkům zážitky své osobní, které mají s tím, že v těch budovách nějakým způsobem působí, mají tam provozy, takže většina budov je opravdu s prohlídkami.“

Jaký je problém se dostat do takových budov, myslím pro vás jako pro organizátory?

Grabova vila | Foto: Zuzana Láznová, Miloš Skácel, Open House Praha

„Máme už od prvního ročníku dlouhý seznam budov, do kterých bychom se rádi dostali a postupně se nám je daří vlastně naplňovat a uspokojovat tak zájem návštěvníků, protože i návštěvníci nám píší své vlastní tipy, kam by se chtěli podívat. V posledních letech se nám i do programu přímo sami hlásí a zapojují majitelé, takže v tomhle smyslu je ta hlavní bariéra překonaná, nicméně stále ještě existuje spoustu objektů, do kterých bychom se rádi podívali, ale třeba to ani z provozních důvodů není možné.“

Novoměstská sokolovna | Foto: Tomáš Sysel, Open House Praha

Pomáhá tím festival upozornit na budovy, které dosud nenašly další využití a čekají na záchranu?

Kovařovicova vila | Foto: Jitka Štichauerová, Radio Prague International

„Ano, přesně tahle linka nám přijde jako docela silná a důležitá. Obzvláště v Praze se nachází spousta budov, které na své nové využití teprve čekají. My spolupracujeme s hlavním městem Prahou a jednotlivými městskými částmi, a pokud právě v majetku města některé budovy jsou, tak Praha nám je sama otevírá a vyzývá k té debatě, co třeba by se v těch objektech mohlo uskutečnit. I letos máme v programu například Desfourský palác, který po dlouhých letech nakonec dostane využití, protože v něm budou expozice Muzea hlavního města Prahy, což nás velmi těší, že festival může takovým způsobem právě na osud těch objektů upozorňovat.“

Desfourský palác | Foto: Monika Švarcová, Tomáš Sysel, Leona Telínová, Open House Praha

Open House probouzí zájem o historii i budoucnost

Umělecká zahrada | Foto: Adéla Jarošová, Andrea Šenkyříková, Antonín Malý, Open House Praha

„Poslání festivalu je probouzet v lidech zájem nejen o budovy, ale o architekturu ve městě a ten zájem může později vzbudit i aktivní účast občanů i při nějakých rozhodovacích procesech, co se s tou architekturou třeba do budoucna stane. Takže proto festival je po celém světě zdarma, vstupy do budov jsou zdarma, aby byl festival opravdu pro všechny a všichni obyvatelé se mohli na něm podílet a spoluvytvářet ho.“

Většina objektů je otevřena 7. a 8. srpna od 10.00 do 18.00 hodin. Podrobný program festivalu najdete na stránkách https://www.openhousepraha.cz/festival-2021