Originální skleněné objekty Bořka Šípka najdete v Křišťálovém chrámu. Jsou tu i vázy, které navrhl Šípek pro Havla a Havel pro Šípka

David Sobotka a Jiří Pačinek | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

Jsou zde slavné vázy, svícny, poháry, ale také svítidla a porcelán. Šípek ovlivnil celou řadu následovníků, mimo jiné i autory výstavy, majitele nedaleké sklárny Jiřího Pačinka a manažera Davida Sobotku.

"My jsme s ním před třiceti lety začínali. Já jsem poprvé Bořka potkal ve svých třinácti letech, skoro těsně po sametové revoluci, stejně tak Jirka Pačinek, který začínal svoji kariéru. My jsme se u Bořka učili, on byl náš vzor.

Bořek Šípek | Foto: ČT24

"Když jsem tu výstavu stavěl, tak to bylo takové trochu zvláštní, protože jsem dřív ty výstavy stavěl s ním. Říkal mi: Davide, postavíme vázu takhle... Teď jsem tady byl čtrnáct dní v kostele sám. Možná to bude znít zvláštně, ale byly momenty, kdy jsem si říkal: Jak by se ti to Bořku líbilo? A bylo pro mě potěšením, že rodina, která byla na zahájení, řekla, že to je moc krásné, tak doufám, že to tak je."

Slavné vázy: Šípek pro Havla, Havel pro Šípka

Váza Neuchopitelná | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Bořek Šípek zemřel v roce 2016 ve věku 66 let. Jak dodal David Sobotka, Šípek se přátelil s prezidentem Václavem Havlem. Jsou tu i vázy, které navrhli jeden pro druhého.

"To je tak zvaná Neuchopitelná. Neuchopitelný Šípek. Je to váza, kterou navrhl Václav Havel pro Bořka Šípka, nikoliv Šípek jako designér pro Havla. Je to váza, která se inspirovala trny šípku. Je tam i trošku inspirace ostnatým drátem, jako symbolika trnitého života Václava Havla. Byl to také objekt, který byl ve své době využit pro jednu z kampaní Amnesty International."

A jakou vázu navrhl Šípek pro Havla?

Váza Milénium | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Je to váza, která se jmenuje Milénium. Její filozofický podtext je ten, že na troskách starého tisíciletí, které se bortí do jednotlivých fragmentů ovšem pevně propojených s budoucností, se rodí nové tisíciletí v barvě modré. Je tady k tomu hezký dopis od Václava Havla: Milý Bořku, moc ti děkuji za vázu věnovanou k nacházejícímu přelomu věků. Ano, je tomu tak, že se naše civilizace jakoby rozpadá do ohromných střepů, hrozeb, a že přelom věků je výzvou pro nás i pro ty, kdo přijdou po nás, aby nalezli pro lidstvo novou naději. Zdraví Václav Havel. Jako kdyby ta slova opět v této válečné době nabývala na významu. A tady je potom skica. Bylo pověstné, že třeba skicoval na pivní tácky, nebo různě na účtenky, podle toho, kde jsme se nacházeli."

Dopis pro Bořka Šípka od Václava Havla | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

Obří křišťálové vázy vytvořil i pro Karla Legerfelda

Šípkova váza Bída s nouzí | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

Vázy a objekty Bořka Šípka se staly ikonickými a kultovními díly. Najdete je ve světových muzeích a bedekrech světového designu. V kostele v Neratovicích u Cvikova je vystaveno na sto děl. K vidění tu je například překrásná Česká váza z 80. let minulého století pro významného módního návrháře.

"Stojíme u tří obřích křišťálových váz, které Bořek Šípek vytvořil v roce 1993 a 1994 pro císaře světové módy Karla Lagerfelda, pro jeho soukromou rezidenci v Hamburku. Já k Šípkovi přišel po škole. V pátek jsem udělal maturitu a v sobotu nastupoval k Bořkovi. On mi tehdy řekl: Tak, tady máš první projekt Legerfelda. A já říkal: Jako toho Lagerfelda? To byly krásné věci. Mohl jsem se podílet i na spolupráci při vybavování Pražského hradu. Třeba je tu lustr, který se jmenuje Rudolf I. a Bořek ho vytvořil jako jeden z prvních lustrů pro Obrazárnu Pražského hradu."

Retrospektivní výstava, věnovaná tomuto světově proslulému architektu, designéru a vizionáři je otevřená do konce května.