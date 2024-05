Před 125 lety Guth-Jarkovský založil Český výbor pro hry olympijské

První Český olympijský výbor (1899) | Foto: Český svaz vzpírání

Jiří Guth-Jarkovský u rozhlasového mikrofonu (1936) | Foto: APF Český rozhlas

Počátky olympismu v Česku sahají do posledních let 19. století. Jsou spojeny především s českým gymnaziálním profesorem Jiřím Stanislavem Guthem-Jarkovským. Ten byl už na ustavujícím kongresu v Paříži v červnu 1894 jmenován jedním z prvních dvanácti členů Mezinárodního olympijského výboru. První pokus o založení Českého olympijského výboru se kvůli nesouhlasu Sokolů nezdařil, vznikla tak až 18. května 1899. V březnu 1900 se Český olympijský výbor jako první národní olympijský výbor na světě proměnil z dočasného ve stálý orgán. Samostatnému vystoupení českých sportovců na olympiádě se snažila zabránit Vídeň, jelikož Česko bylo součástí rakousko-uherské monarchie. Českému olympijskému výboru se přesto, počínaje II. olympijskými hrami 1900 v Paříži, dařilo prosadit samostatnou účast českých sportovců na olympijských hrách, což mělo velký mezinárodně politický význam, ale pozitivně to ovlivnilo o rozvoj českého sportu.

Pierre de Coubertin a Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v Praze | Foto: Archiv Českého olympijského výboru