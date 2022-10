S manželem se seznámila díky autostopu. V San Franciscu se stala Milena Harvey úspěšnou podnikatelkou

Milena vysvětluje podmínky běhu | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Byla jeho spoluorganizátorkou i startérkou. Zaujala mne výjimečnosti příběhu její emigrace.

Nenabízí dobrodružný hrdinný útěk zpoza Železné opony přes elektřinou nabitými ploty, a skrýváním před kulomety pohraničníků „ochránců hranic". Jejím hlavním motivem byla láska.

Z rodného hnízda až na druhý konec světa

Váš životní příběh by měl být scénářem filmu o emigraci z Československa. Nechybí v něm romantika a vztah na velkou vzdálenost, ale i odvaha vydat se z rodného hnízda až na druhý konec světa…

"V roce 1987 jsem byla v 'prváku' na Vysoké škole ekonomické. Vracela jsem se s kamarádkami z Jizerských hor autostopem do Prahy. A svezli nás Američani, kteří jeli z Polska do Itálie, v tehdy světově proslulé Šestidenní soutěže terénních motocyklů, kterým v té době vládly značka Jawa."

Jak váš vztah začal a jak pokračoval?

Turistika s manželem | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

"Stačila jsem si vyměnit adresy s jedním pro mě z nejsympatičtějších závodníků a člena organizačního týmu, ale to bylo všechno. Několikrát jsme si napsali. Následující rok mě pozval na závody do Německa, ale vůbec nechápal, že tam nemohu přijet, protože nemám výjezdní doložku."

Přesto jste se dokázali dát dohromady…

"V roce 1989 přišla sametová revoluce. Najednou všechno bylo jinak, otevřel se nám svět a mohli jsme cestovat. Napsala jsem do Ameriky dlouhý dopis, jak se všechno mění. Neopomněla jsem popsat ani náš výlet s kamarádkami na předvánoční trhy do Rakouska. A zpátky mi přišlo pozvání na prázdniny do Kalifornie. Nabídku jsem přijala a v létě 1990 jsem tam na dva měsíce odjela."

V té době patřila v závodech terénních motocyklů mezi nejpopulárnější a nejúspěšnější česká značka Jawa. Jak zvládal manžel tuhle konkurenci?

Milena Harvey s rodinou | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

"Jawa byla v sedmdesátých letech minulého století i později, velmi oblíbenou značkou, zejména v motocrossu. Manželův dědeček pro firmu dokonce na východním pobřeží Spojených států pracoval. V osmdesátých letech se ale reprezentace značky Jawa tady pomalu změnila a začala přecházet k Enduru. Můj manžel Taz tehdy závodil na značkách Husquarna a Kawasaki proti jezdcům z československého týmu, kteří jezdili na vypiplaných strojích Jawa. Dodnes má velký respekt k úrovni nejen jejich strojů, ale i uměni závodníku té doby."

Přivezla jste si do Ameriky nějaké představy, jak pokračovat ve vaší profesi ekonomky?

"V roce 1995 jsem založila firmu na dovoz piva a později i vína z Čech. Předcházela tomu moje diplomová práce z roku 1993. Psala jsem ji na téma srovnání podmínek pro začínající podnikatele. Nevím, nakolik je to ještě platné dnes, přece jen to bylo před třiceti lety."

V čem se to lišilo?

"Nadchlo mě, jak úředníci, se kterými jsem se setkala v Kalifornii, byli nápomocní v poskytování informací a kontaktů. Bylo jim jasné, že z úspěšného podnikání půjdou příjmy z daní podnikatele do městské pokladny a tak se snažili."

Měla jste díky těmto zkušenostem a znalostem usnadněnou cestu k dovozu nápojů z Evropy?

Na lyžích | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

"Ne tak úplně. Vzhledem k tomu, že alkohol je kontrolovaným artiklem, museli jsme s manželem projít i osobními pohovory na federální úrovni a složit v bance vysokou kauci."

Dodnes sportujete a věnujete se především turistice, lyžovaní…

"O víkendech se mne dá jen těžce dostihnout, pokud něco neorganizuji ve zdejším Sokole. Snažíme se být s celou rodinou aktivní. S manželem a dvěma syny pořádáme výlety nejen po okolí."

V jakém jazyce v internacionální rodině komunikujete?

"Synové mluví česky. Pokládám to za velice důležité, protože mají znalost dalšího jazyka a národních zvyků mé rodné vlasti. Manžel Taz, (prezident zastoupení firem Mazda/Honda v kalifornském Dublinu) to podporuje. Dokonce pro syny vybral i česká křestní jména, Václav a Vítek."

Jste také spolu organizátorka řady akcí sanfranciského Sokola. Na čem pracujete?

S kolegyněmi ze Sokola v San Franciscu | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

8. října bude den České kultury v Orinda Community Center. Vystoupí soubory tanečníků a zpěváků lidových tanců a písní. Pro děti bude předčítat ze své knížky „My name is Číčák, její autorka Martina Skala. Nebude chybět ani kurz ve zdobení kraslic a samozřejmě ani klasické pohoštění, včetně jitrnic, buřtů a štrúdlů od DJ Bistro z Concordu a dalších specialit ze Sacramenta od La Trattoria Bohemia.

Následovat bude Sokolský běh republiky v neděli 30. října v Seal Point Park. 28. říjen 2022 připadá svátek na pátek. Krajané na Den republiky nemají v USA volno, budou ho proto slavit v neděli 30.října 2022."

Milena Harvey je nadšenou sportovkyní se zaměřením na turistiku a lyžování. Za životni štěstí pokládá své manželství. „Jsme spolu s manželem už devětadvacet let a věřím, že stejnou dobu krásného vztahu dokážeme nejméně zdvojnásobit."