Šance na korespondenční volbu jsou větší, než kdy dřív, říká Dagmar Straková z Belgie

Velkou zásluhu na tom má iniciativa Chceme volit distančně, k jejímž zakladatelům patří Dagmar Straková, předsedkyně České školy bez hranic v Belgii.

"Připravily jsme s mojí kolegyní ze Severní Karolíny s paní Martou McCabe současnou koordinátorkou iniciativy Chceme volit distančně, přehledný volební manuál, jak volit ze zahraničí. Co je potřeba si vyřídit, když chci volit na voličský průkaz, kde všude ve světě jsou zastupitelské úřady, kde naopak není možné volit a tak dále. Také jsme zveřejňovali na sociálních sítích po celou dobu příběhy a odkazy lidí, kteří to mají do volebních místností daleko, kteří se ze stejného důvodu voleb účastnit nemohli, ale i těch, kteří se například vůbec nedočkali svých volebních průkazů. A musím říct, že jich rozhodně nebylo málo."

Právě volební průkazy a jejich absence. To jsem zaznamenala na sociálních sítích, kde třeba paní cestovala do Osla osm hodin a tam zjistila, že nemá voličský průkaz.

"Ministerstvo vnitra prohlásilo, že těchto případů bylo asi 19. Já osobně si myslím, že jich bylo daleko víc. Považují to za problém České pošty. Samozřejmě máme tyto informace od českých občanů žijících ve světě, že například Česká pošta doručila volební průkaz místo do Belgického království do Velké Británie atd. atd. Proto tato zkušenost vede k zamyšlení, proč ještě stále není korespondenční volba."

Krajané také posílali během voleb na sociální sítě řadu fotek, jak stojí u volebních uren. Potěšila nás tato odezva?

"Samozřejmě mě to ohromně potěšilo. Byla jsem opravdu nadšená z Čechů, kteří volili na místech, kam za normálních okolností vůbec volit nejedou nebo se nikdy k volbám ještě nedostali. Ať už jsou to Češi žijící ve Francii, kde bylo v podstatě k dispozici jediné volební místo, v Německu, ve Švýcarsku nebo vzdálené Austrálii nebo v USA, kde byly k dispozici jenom čtyři místa. Já považuji tyto Čechy za naprosté hrdiny a opravdové vlastence. Nejvíce mě asi oslovili Češi, kteří přiletěli volit do kanadské Ottawy nebo do Toronta, a to až ze vzdálené Alberty nebo Britské Kolumbie. To znamená, že museli překonat zhruba 4000 kilometrů a několik časových pásem. Takže jen pro představu, je to zhruba vzdálenost, jako kdybychom museli letět volit z Česka do Kuvajtu. Takže tito Češi mají skutečně můj hluboký obdiv."

Foto: MZV ČR

Jaká byla u voleb atmosféra? Protože jsem zaznamenala, že někde zahráli hymnu, někde přinesli bábovku. Jaká byla atmosféra u vás Belgii?

"My to v Belgii nemáme daleko. Podstatě z každého kouta Belgie se dá dojet na zastupitelský úřad do Bruselu za necelé dvě hodinky, takže my si nemáme na co stěžovat. Bohužel jsme v minoritě, protože těch Čechů, kteří takto mohou volit v zahraničí jako my, je skutečně malá část. O to je to krásnější, že se tam setkáváme. Můžeme se v té dlouhé frontě, a tentokrát byla opravdu hodně dlouhá, pobavit. Vidíte tam Čechy, které jste třeba neviděli půl roku, takže je to milá atmosféra. Spousta Čechů volební komisi také donesla samozřejmě nějakou bábovku, nějaký dort. Takže to bylo velmi milé."

Po volbách do Poslanecké sněmovny se už mluvilo o tom, že by se prezident mohl volit distančně. Bylo to velké zklamání, že to zatím nevyšlo?

"Bylo to velké zklamání a obstrukce poslanců ANO a SPD je tak katastrofální, že je potřeba, aby vládní koalice našla nějaké zákonné nástroje k tomu, aby se korespondenční volba podařila prosadit."

Máte pocit, že jsme k ní blíže než za poslední roky?

Obálka pro korespondenční volbu v USA | Foto: Tiffany Tertipes, Unsplash

"No, já mám pocit, že právě nyní je ten správný čas korespondenční volbu prosadit, protože taková hvězdná konstelace totiž na české politické scéně, která zavládla nyní, ještě nikdy v historii Česka nebyla. Pro zahraniční Čechy budou důležité volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025, tak skutečně není čas váhat ani jeden jediný den."

Nevím, nakolik sledujete český tisk, ale já jsem měla pocit, že na rozdíl od jiných let se téma korespondenční volby a příběhy zahraničních Čechů objevovaly podstatně více než v jiných letech.

"Určitě. Jsem vděčná za to, že se korespondenční volbou začala zabývat nezávislá média i nezávislí novináři. Samozřejmě jsem to zaznamenala a jsem za to velmi ráda. Chtěla bych je velmi poprosit o to, aby začali vysvětlovat občanům žijícím v Česku, proč je korespondenční volba pro zahraniční Čechy tak potřebná, že rozhodně nepůjde o žádnou manipulaci s hlasovacími lístky, ani o rodinnou volbu, jak nešťastně před časem vyslovil do éteru Patrik Nacher nebo odstupující prezident Zeman."