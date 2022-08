Sezona hradů a zámků je v plném proudu. Návštěvníků je ale méně než před pandemií

Na české památky se sice pomalu vrací turisté, čísla návštěvnosti hradů a zámků jsou ale stále nižší, než byla před pandemií koronaviru. Vyplývá to ze statistik Národního památkového ústavu. Pokles památkáři přičítají úbytku zahraničních turistů, zdražování vstupného a také šetření domácností.

Zámek Lednice | Foto: Hana Ondryášová, Český rozhlas

„Přestože letošní prázdninové prohlídky na státních památkách nedoprovází přísná opatření, jako tomu bylo v loňském roce, červencová návštěvnost je nižší. Lidé opět využívají možnosti cestovat do zahraničí, také nabídka prázdninového vyžití v tuzemsku je pestřejší než vloni. Řada turistů přiznává, že na letošní dovolenou má nižší rozpočet než v předchozích letech, a tak pečlivě zvažuje každý výdaj,“ řekla mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Její slova potvrzuje i Ivana Holásková, kastelánka lednického zámku, který za prvních sedm měsíců roku navštívilo zhruba o třetinu méně lidí než před pandemií.

„Vidíme na turistech, že přece jenom, i když vyjedou na výlet, tak šetří. Pokud chtěli strávit den na zámku, neměli s tím v minulosti problém. Teď řeší jeden okruh plus skleník, nebo jeden okruh plus minaret. A valná většina lidí jde jen na procházku do parku,“ popsala Českému rozhlasu.

Chybí zahraniční turisté

Podle mluvčí památkového ústavu Lucie Bidlasové by příčinou nižší návštěvnosti hradů a zámků mohlo být i červencové teplé počasí, kdy lidé spíše vyhledávali koupaliště než prohlídky historických interiérů.

Český Krumlov | Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

„Druhým vlivem, který také vnímáme, je odliv cizinců. Ty dva roky opatření, které byly, se na návštěvnosti obecně, co se týče cizinců, určitě projevují v tom negativním slova smyslu,“ uvedla.

Zahraniční turisté chybí například v jižních Čechách, jak potvrdil Českému rozhlasu ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Státní hrady a zámky tam navštívilo letos do poloviny prázdnin 370 tisíc lidí.

„Ve srovnání s předcovidovým časem jsme v propadu kolem padesáti procent, což vypadá dramaticky, ale my víme přesně, proč tomu tak je. Na velkých domech, jako je Hluboká a Český Krumlov, kde jsme tradičně evidovali největší počet návštěvníků, je velký propad kvůli tomu, že chybí asijská a ruská klientela, chybí nám kompletně Japonci, Číňané a Rusové, všichni víme proč,“ naznačil.

Petr Pavelec | Foto: Andrea Zahradníková, Český rozhlas

Jeho slova potvrdil i náměstek sekce památkových správ Národního památkového ústavu Oldřich Pešek. Zahraniční turisté se podle něj na české památky vracejí jen velmi pomalu.

„Zahraniční turistický ruch je zatím v tomto ohledu v plenkách. Tady se covidové období promítá asi nejsilněji. Zahraniční návštěvníci totálně chybí v Českém Krumlově, Lednici, na Karlštejně. Je to spíše okrajová záležitost oproti tomu, na co jsme byli zvyklí v předchozích letech,“ popsal.

Doprovodný program

Kasteláni se kvůli zvýšení návštěvnosti letos snaží hosty přilákat na nejrozmanitější kulturní akce. Výstavy a další doprovodný program lze najít skoro všude.

Například v Českém Krumlově výstava Šlechtické slavnosti a zábavy, která je součástí projektu Po stopách šlechtických rodů, ponoří návštěvníky do světa šlechtických zábav Eggenbergů, Rožmberků a Schwarzenbergů. Tedy tří rodů, které se na českokrumlovském zámku vystřídaly od 16. století.

„Šlechtické slavnosti bývaly zábavou pro všechny zúčastněné - pro šlechtu, která vystupovala v roli herců, i pro diváky, obyvatele měst a panství, kde se slavnosti odehrávaly. Jednalo se o několika denní divadlo, které probíhalo v ulicích, na náměstích, v parcích a v interiérech paláců a zámků“, popisuje hlavní kurátorka výstavy Duňa Panenková.

Zámek Hluboká | Foto: Barbota Němcová, Radio Prague International

Například zámek Hluboká připravil pro děti prohlídky s paní kněžnou. V zámku v Jindřichově Hradci se pohádka odehrává v jednotlivých komnatách. Pro dospělé je zase připravena divadelní noční prohlídka, která návštěvníka provede mnoha prostory hradu a zámku a zavede je i do některých běžně nepřístupných míst. V Litomyšli se mohou návštěvníci podívat v zámeckém divadle na představení, navštívit barokní slavnost a také Vzpomínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy.

Národní památkový ústav letos v optimistickém scénáři počítá s tím, že se celkový počet návštěvníků dostane ke čtyřem milionům. Před pandemií jich bývalo o milion víc.