Příkladná péče o památky. Titul Historické město roku 2022 získalo Vysoké Mýto

Vysoké Mýto je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších měst Pardubického kraje. Od úterý se také může pyšnit titulem Historické město roku 2022. Prestižní titul získalo za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v uplynulém roce. Jako odměnu získalo město také milion korun na další obnovu památek.

„Usilovali jsme o tu cenu několik let. Myslím, že nestačí jen snaha radnice a majitelů objektů v naší památkové zóně naplňovat myšlenky ochrany a obnovy památek – je to pěkné, ale nestačí to. Je také potřeba, aby ty památky žily. A domnívám se, že právě u nás ve Vysokém Mýtě se nám daří naplňovat historické centrum životem,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský ze sdružení Nestraníci, když si slavnostně přebíral ocenění v Pražské křižovatce v kostele sv. Anny. Kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku získalo město také milion korun a umělecké dílo z českého křišťálu.

Vysoké Mýto bylo založeno jako královské město kolem roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. Památková zóna v centru tvoří harmonický celek s přirozeným vývojem od 13. století po současnost. Právě díky zachovanému historickému jádru se starobylými věžemi a s největším čtvercovým náměstím v České republice si město získalo věhlas.

9 49.953204704639674 16.161692844446442 default 49.953204704639674 16.161692844446442

Mezi významné památky architektury, které se v historickém jádru města dochovaly, patří například kostel svatého Vavřince, zvonice z 16. století, renesanční hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, Pražská a Litomyšlská brána, věž Choceňské brány nebo také radnice.

V posledním desetiletí navíc historické centrum Vysokého Mýta zažívá renesanci památek a veřejného prostoru. Loni město opravilo například jeden ze svých symbolů.

„Loni jsme realizovali opravu Pražské brány a přilehlého parku, čímž jsme tak nějak symbolicky zakončili více než desetiletou snahu o rekonstrukci historického centra,“ doplnil starosta.

Dokázali bychom utratit i 10 milionů

Vysoké Mýto s pomocí prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón renovuje nejen památky, ale také přispívá na památky jiných vlastníků, na obnovu měšťanských domů nebo církevních památek. Finančně podpořilo například restaurování oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla v kostele sv. Vavřince.

Milion korun, který nyní získalo město za prvenství, půjde podle starosty zřejmě opět do památky.

„Máme tolik plánů, že bychom dokázali utratit 10 milionů korun ještě letos. Ale cestou sem jsme si říkali, že kdyby náhodou to vyšlo, napadlo nás, že uděláme novou fasádu na Šemberově divadle,“ prozradil starosta.