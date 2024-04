Jsme na dobré cestě vrátit Žatec tam, kam patří, říká starosta Historického města roku 2023

Žatec | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Titul Historické město roku se každoročně vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který připadá na 18. dubna. Výherce vybrala porota ze 14 krajských vítězů. „Je to pro mne i naše krásné město velká čest,“ řekl na pódiu společenského centra Křižovatka v pražském kostele sv. Anny k vítězství v soutěži starosta Žatce Radim Laibl.

Žatec se jako osminásobný vítěz soutěže o krajské Historické město stal vítězem celostátního kola poprvé. Už v minulých letech byl ale dvakrát v užším finále, když se umístil na 2. až 3. místě. Pro Žatec jde navíc o další významný úspěch poté, co byl loni zapsán v rámci nominace města a okolní chmelařské krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

„Chtěl bych poděkovat předchozímu vedení města, které dlouho systematicky pracovalo na tom, abychom tu dnes mohli stát a přebírat tu cenu, a že jsme mohli být, dnes vlastně přesně před sedmi měsíci, zapsaní na seznam světového dědictví UNESCO. Byla to dlouhodobá, asi dvacetiletá práce,“ uvedl starosta. „Budeme pokračovat dál, protože si myslíme, že jsme na dobré cestě vrátit Žatec tam, kam patří,“ dodal.

Cenu Historické město roku dostává už třicet let sídlo, které je odborníky vybrané jako nejlepší při realizaci Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón. Žatec se stal vítězem v jubilejním roce, kdy Program regenerace slaví 30 let své existence. Na druhém až třetím místě této soutěže byla vyhlášena města Jablonec nad Nisou a Moravské Budějovice.

Chrám i muzeum

Chmelnice v okolí Žatce | Foto: David Hertl, Český rozhlas

Na seznam světového dědictví UNESCO se Žatec zapsal 18. září 2023 a v seznamu je jako první chmelařská krajina na světě. Tradice pěstování chmele utvářela historii tohoto místa více než 800 let. Vedle chmelnic, pivovarů či sladoven pod ochranu patří i historické jádro města spolu s památkovou zónou, ve které je největší koncentrace staveb spojených se zpracováním chmele.

Muzeum chmele, foto: Dominika Bernáthová

Chmelařské sklady, půdy, komíny i jiné památky jsou pro veřejnost k vidění ve dvou velkých objektech – jedním je Chmelařské muzeum, největší svého druhu na světě a druhým pak Chrám chmele a piva. Jde o poučný i zábavný komplex, jehož součástí je i netradiční orloj, šestý v Česku. Zdobí ho pochopitelně motivy z pěstování a sklizně chmele. Dvanáct apoštolů nahradily mariášové karty, stejně jako na pražském orloji tu však nechybí kostlivec se zvonkem.

Rozhledna Chmelový maják | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Dominantou celého areálu chmelařských technických památek je Chmelový Maják. Po obvodovém schodišti lze vystoupat do koruny věže, odkud je unikátní pohled na Žatec a okolí. Ve střední části věže je umístěn výtah s 3D projekcí. Díky této technologii mohou návštěvníci zhlédnout ojedinělou animaci a proletět se nad Žatcem nebo procestovat vesmír.

Mezi významné stavby v historickém centru města patří Trojičný sloup, kostel Nanebevzetí Panny Marie, radnice z 16. století a druhá největší synagoga v Čechách.

Trojičný sloup a kostel Nanebevzetí Panny Marie | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

„Myslím si, že město Žatec už dlouho může nabídnout svým návštěvníkům od A do Z vše, co turista od výletu očekává. Je pravda, že s narůstajícím cestovním ruchem může dojít k tomu, že tu bude nějaká absence ubytovacích kapacit, ale i na tom se již pracuje,“ řekl loni Jaroslav Špička, ředitel žateckého Chrámu chmele a piva a manažer týmu, který město na vstup do UNESCO připravoval.