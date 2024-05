Sezona začala: Rožnovský skanzen letos láká i na Pohádkovou noc

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je největším muzeem svého druhu v Česku. Již více než sto let zachovává jedinečné kulturní dědictví. Ve třech areálech – Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina – stojí v přirozené krajině originální roubené stavby přenesené z terénu i kopie a rekonstrukce historických budov. Pokračuje také budování nového areálu Kolibiska, který představí život v horských oblastech Valašska, chov ovcí, salašnictví, pastevectví, horskou kulturu, lesnictví i náznaky počínající turistiky.

Muzeum patří k nejnavštěvovanějším v kraji. Jeho branami ročně projde přes 300 tisíc návštěvníků. Řada z nich své dojmy pak sděluje na sociálních sítích:

„Byla jsem tam poprvé a musím říct, že takovou krásu jsem ještě nezažila. Miluji folklor, historii a dřevěné domky jsou moje srdcovka. A to zařízení uvnitř mně uchvátilo natolik, že to ani nejde popsat. Děkuji lidem, kteří se starají o to, abychom mohli nahlédnout do obydlí našich předků a vidět, jak žili a pracovali; Nádherné místo kde se vždy rádi vrátíte. Skanzem sám o sobě je krásný a každého, kdo trochu chce vědět něco o historii našich předků, tak osloví a určitě zde stráví příjemný den; Pokaždé se těším na folklorní soubory, nádherné ruční práce šikovných lidi; Nádherný skanzen, je to zastavení v čase. Moc ráda sem jezdím, je to pohlazení po duši;“

Na své si v muzeu pokaždé přijdou i malí návštěvníci. Letos se mohou těšit na zajímavou novinku - Pohádkovou noc. Bude se konat 24. července v Dřevěném městečku.

„V hlavní roli budou profesionální herci Těšínského divadla a Slezského divadla z Opavy a portáši z Valašské Bystřice. Ztvárňovat budou bludičky, čerty, čarodějnice, vodníky. Celé to bude na základě příběhů převzatých z pohádek a pověstí na Valašsku,“ přiblížil ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na spoustu tradičních, ale i nových akcí. Na začátku června tam bude přehlídka uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška. V červnu bude také program Slabikář řemesel a Svatojánský večer. O prázdninách se bude konat i Zvonečkový jarmark - setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků a včelařů. Nebude chybět ani oblíbená Pekařská sobota s ochutnávkami, festivaly Romská píseň a Jánošíkov dukát, Anenská pouť, Dny řemesel a setkání kovářů či Starodávný jarmark.

Kromě větších programů se v pracovní dny budou konat různé menší akce. V muzeu je možné vidět i výstavu Srdce a duše Valašska o lidech, kteří proslavili Valašsko. Věnuje se Josefu Sousedíkovi, Daně a Emilu Zátopkovým či Jarmile Šulákové. „Expozice vznikla na základě zájmu veřejnosti a věříme, že prostřednictvím interaktivních prvků zaujme i dětského návštěvníka," uvedl Ondruš.

Prezidentská návštěva

Petr Pavel na návštěvě v Rožnově pod Radhoštěm | Foto: Jakub Sobotka, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Nedávno navštívil Valašské muzeum v Rožnově prezident Petr Pavel. Jako první porevoluční hlava státu. Muzeum sice navštívil Václav Havel, ale soukromě. Za socialismu oficiálně klenot Valašska zhlédli během svých cest po republice Gustáv Husák nebo Antonín Novotný.

Petr Pavel při příjezdu do muzea ochutnal tradiční valašský frgál a slivovici. Viděl výrobu březových metel nebo si sám vyzkoušel, jak se dělá pravý dřevěný šindel. Za doprovodu cimbálové muziky dostal ručně kovaný zvon z muzejní kovárny.

„Ve Zlínském kraji se potkávají tři významné národopisné oblasti – Valašsko, Slovácko a Haná. Je krajem tradic a řemesel. O tom jsem se přesvědčil odpoledne ve Valašském muzeu v přírodě a večer na Pustevnách,“ napsal na síti X.