Sklo z firmy Pačinek Glass okouzlilo filmaře z Hollywoodu. Díla z malé české sklárny obklopují Daniela Craiga

Zakladatel a sklářský mistr Jiří Pačinek říká, že šlo o náročnou zakázku, zhruba 60 kusů, které bylo třeba dokončit za měsíc. Začalo to tak, že zavolala produkční, jestli bychom nemohli vyrobit nějaké věci ze skla pro jejich film.

"Podle toho, co nám říkali, tak zadali do vyhledávače 'české sklo', a tam se objevilo Jiří Pačinek. Když si otevřeli naše stránky, a dívali se na naše výrobky, tak řekli, to je dobré, to by mohlo fungovat."

Skláři si film nenechali ujít

Zakázka přišla ve správný čas. V Česku v té době řádil covid a sklárna měla málo práce. Když objekty vznikaly, přijel do sklárny i umělecký ředitel filmu John Dexter, který se podílel na řadě velkých projektů jako Star Wars, Pán prstenů či Piráti z Karibiku. Sklárna musela zcela zmrazit ostatní zakázky a věnovat se pouze filmovým dekoracím.

„Byla to obrovská a velmi prestižní zakázka. Zároveň to pro mě jako skláře byla velká výzva, protože to byly krásné objekty, a pro Hollywood se nedělá tak často. Řekl jsem: ano, my to zkusíme zvládnout. Umělecký ředitel filmu John Dexter, který plastiky navrhoval, přiletěl k nám, a byl tam celou dobu s námi. V naší dílně pracoval vedle nás každý den. Měl spoustu obrazů v poměru 1:1 a různé 3D obrazy z různých stran, abych všemu dobře porozuměl. Poukázal na detaily, které tam opravdu musely být."

Ve filmu proslulý detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) vyrazí do Řecka rozmotat spletitou záhadu, ve které figuruje jeden miliardář a parta jeho přátel.

První edice plánovaných dvaceti kusů skleněných objektů pro film se po několika dnech rozrostla na čtyřicet. Film měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu v září. Masově se rozšířil, když byl těsně před Vánoci vydán na Netflixu. V Kunraticích u Cvikova panovalo zvláštní vzrušení.

„Viděli jsme už nějaké fotografie z natáčení, které nám ukázali. Ale bylo to tajné. My jsme se zavázali k mlčenlivosti a nikomu jsme je neukázali. Ale když jsme pak viděli samotný film, tak to byl masakr. Nechápal jsem, jak moc bude všechno vidět. To sklo bylo na konci filmu hlavní dekorací, kterou tam pak rozmlátili."

Trochu nám bylo líto, když se sklo na konci filmu rozbíjí

Sklo tak viděl celý svět. Nebylo sklářům líto, že se na konci rozbilo?

"Já jsem věděl, že se nějaké věci budou rozbíjet, ale netušil jsem, že tolik. Myslel jsem, že rozbijí tak dvě tři. Když jsem to viděl, tak mi to chvíli bylo líto, když jsem viděl ty kusy, které byly pracné a vymakané. Byl to jediný kus na světě. Tak mi to bylo trošičku líto, ale věděl jsem, že je to pro dobrou věc, a pochopil jsem, že to bylo nutné, aby měl ten film efekt."

Jiří Pačinek se zamyslel i nad otázkou, zda se znovu ozvou významní filmoví tvůrci. Jak řekl, je tu malá šance, že by se mohli dostat na seznam společností, které vyrábějí skleněné předměty pro Hollywood. Pro firmu je to i velká reklama.