Století fotografa Václava Chocholy

Salvador Dalí, apartmá hotelu Meurice, Paříž 1969 | Foto: Václav Chochola, © Archiv B&M Chochola

Kdo by neznal slavnou fotku Dalího s vejcem nebo Dalího sedícího s hůlkou na divanu? Portréty tehdy 70letého výtvarníka se staly jeho celosvětově nejznámějšími. Samotný Dalí z nich byl nadšený. To, jak si cenil portrétů od Václava Chocholy, potvrzuje i další ikonická fotka, kdy Dalí drží svou fotku a dělá to známé gesto. Fotka slavného surrealisty vyšla na titulní straně časopisu Ahoj na sobotu koncem ledna 1970. Fotograf byl v tu chvíli zadržovaný v ruzyňské vazební věznici.

Louis Chiron na voze Maserati, Velká cena Brno, 1949 | Foto: Václav Chochola, © Archiv B&M Chochola

Václav Chochola, aktivní sportovec, který se narodil 30. ledna 1923, začal zveřejňovat první fotografie na počátku války. Objektem je mu důvěrně známé prostředí atletických klání. Během války se seznamuje s Karlem Ludwigem a Zdeňkem Tmejem, se kterými zakládá společný ateliér. Ve své tvorbě se inspiruje atmosférou velkoměsta, zároveň mu neunikla žádná významná osobnost české kultury jako František Tichý, Jiří Šlitr, Kamil Lhoták nebo Jan Werich, ale i ty světové: kromě zmíněného Salvadora Dalího fotil Man Raye, Dukea Ellingtona, Louise Armstronga, Maxe Ernsta či slavného sběratele umění Kahnweilera.

V roce 1970 Chochola zvěčnil Palachovu matku u synova hrobu

V půli ledna roku 1970 fotografoval u hrobu Jana Palacha na Olšanských hřbitovech Václav Chochola studentovu matku. Byl tomu přesně rok, co se její syn upálil. Fotograf snímky pořizoval pro francouzského novináře Alaina Valtata, kterého v Praze na každém kroku sledovala Státní bezpečnost (StB). Ta oba muže nakonec zatkla.

Fotografie Václava Chocholy z pohřbu Jana Palacha | Foto: Česká televize

Dopis Václavu Chocholovi od matky Jana Palacha., Libuše Palachové | Foto: Česká televize

Za focení u Palachova hrobu strávil Chochola dva týdny za mřížemi, u soudu si pak vyslechl podmínečný trest. Žádné záběry z Olšan, které Chochola pořídil 16. ledna 1970, se nedochovaly. StB všechny filmy zničila. Po domovních prohlídkách zůstaly rodině jenom jeho snímky z pohřbu Jana Palacha. A dopis od Palachovy matky Libuše, která reagovala na zmařené focení z roku 1970.

Klasik české výtvarné a portrétní fotografie zemřel v roce 2005. Zanechal po sobě rozsáhlý archív, o který se stará jeho dcera Blanka s vnukem Markem. Více na www.vaclavchochola.cz.