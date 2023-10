"Těším se na mikinu!" Studenti komentují nové logo Univerzity Karlovy

Bude ho využívat v propagačních materiálech. K reprezentačním účelům bude dál sloužit současné logo s vyobrazením historické pečeti.

Důvodem pro vznik propagačního loga byla vizuální roztříštěnost univerzity. V současné době tu existuje až několik stovek různých log. Nové se bude používat například při prezentaci univerzity na veletrzích vzdělávání a propagačních a popularizačních akcích. Naopak historický znak bude používaný především pro formální komunikaci, tedy například na diplomech a na úřední korespondenci.

Názory na logo? Nadšení i kritika

A jak se nové logo líbí? Názory studentů se na stránkách univerzity značně liší. Někteří chválí:

"Pěkné, decentní."

"Náhodou to vypadá moc pěkně. Těším se na mikinu."

"Konečně něco rozumného, důstojného...nápadité a odkazující k tradici, své historické podstatě i dobovým souvislostem. Super.!

Jiní kritizují:

"Dobrá, je to tedy pouze propagační logo, naštěstí. Pořád ale nerozumím tomu, proč by Univerzita Karlova potřebovala být jednodušší a modernější."

"Nerozumím vůbec tomu, proč instituce s tak excelentní historií mění logo, a ještě volí tak obyčejnou mainstreamovou a zcela lacinou formu. Co tím chceme sdělit a komu? Jaká byla potřeba k tomuto kroku? Co vedlo k rozhodnutí měnit logo? Co bylo spatně na nadčasové pečeti?"

"UK má krásný, historický a známý znak. Proč jej nahrazovat tímto nesmyslem?!?! To už všechno tradiční vadí?"

Dnes má univerzita stovky různých log

Studenti v Brně oslavili školu průvodem, v Liberci mohou užívat umělou inteligenci

Na některých univerzitách už akademický rok začal dříve. Například studenti Vysoké školy ekonomické v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se učí už od pondělí 18. září. O týden později začala výuka na fakultách Českého vysokého učení technického.

Vysoká škola ekonomická | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Vysoká škola ekonomická letos slaví významné jubileum. Vznikla před 70 lety. A byla dlouho jediným univerzitním místem pro studium ekonomických věd na území ČR. Dnes na ní studuje více než 13 tisíc studentů. Studovali zde například bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus, bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer i současný guvernér Aleš Michl, nejbohatší Čech Petr Kellner, který tragicky zahynul v roce 2021, ale i tenista Jan Kodeš, či zpěvák Ivan Mládek.

Brněnští studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie zahájili akademický rok bujarým průvodem v duchu starořeckých slavností. Letos si studenti vybrali boha vína Dionýsa. Pouliční průvody jsou novodobou fakultní tradicí, kromě přivítání studentů do akademické obce mají také přibližovat divadlo lidem.

Bujarý průvod v duchu starořeckých slavností zahájil akademický rok na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně | Foto: Igor Zehl, ČTK

Technická univerzita v Liberci umožní studentům používat od tohoto semestru při studiu umělou inteligenci (AI). Podmínkou ale je, že její použití musí student ve své práci uvést. Také Liberecká univerzita zahajuje už 70. rok.