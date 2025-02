Tramvaje místo lokomotiv

Do slavné průmyslové historie Česka se Škoda Group zapsala hlavně lokomotivami, třeba nesmrtelnou Šlechtičnou. Dnes podnik navazuje na slavnou historii především úspěchy ve výrobě tramvají, příměstských vlaků, metra i trolejbusů.

Zajímavostí je, že i když Škoda Group používá nejmodernější technologii, pásovou výrobu nebo roboty v Plzni v podstatě neuvidíte. Každé město si totiž pro sebe objednává úplně jiné tramvaje. Když porovnáte nejnovější vozy pro Prahu, Brno, Ostravu nebo německý Mannheim, na první pohled uvidíte značné rozdíly. Dávno pryč je doba, ČKD Tatra vyrobil více než 14 tisíc kusů slavné tramvaje T3. V dnešních poměrech se zakázka 200 vozů pro Prahu jeví jako obrovská zakázka. Jiná města si běžně objednávají 10-20 vozů, speciálně upravených na míru. V těchto podmínkách se pásová výroba nevyplatí, s určitou nadsázkou můžeme dnešní výrobu tramvají v Plzni nazvat jako „ruční výrobu kusovek“. Tramvaje jsou dneska tváří svých měst, a Škoda vychází radnicím vstříc. Rozdíly mezi tramvajemi ani zdaleka nekončí u nátěru, jiné je vnitřní uspořádání i dokonce tvar karoserie.

Obzvlášť zajímavé jsou tramvaje pro německé trojměstí Mannheim – Ludwigshafen – Heidelberg. Jde celkem o 114 vozů, část z nich jsou nejdelší tramvaje na světě.

Jan Švehla | Foto: Radio Prague International

„Tyto šedesátimetrové tramvaje je možné v polovině rozdělit na dvě třicetimetrové, například aby se s nimi snadněji manipulovalo v depu. Součástí dodávky je ale čtyřicetimetrová verze, kterou lze také rozpůlit. Přitom je možné vzít 30metrovou polovinu a spojit ji s 20metrovou polovinou a dostanete 50metrovou tramvaj. Celé je to proto, že náš zákazník potřebuje maximální flexibilitu a modularitu pro svůj provoz,“ – vysvětluje mluvčí Škody Group Jan Švehla. Unikátnost toho projektu je ještě i v tom, že to jsou tři města, propojená regionální tratí. Vozy jsou proto nejen tramvaje, ale částečně jsou homologované i jako vlaky, aby mohli operovat na těchto regionálních tratích mezi městy, ale vlastně i mezi spolkovými zeměmi, protože každé to město leží v jiné spolkové zemi.

Foto: Radio Prague International

Fakt, že Škoda Group úspěšně vyváží do Německa, mluví sám o sobě. Co může být lepší referencí než to, když se zahraniční firma prosadí se strojírenským výrobkem zrovna na německém trhu?

Škoda ForCity Plus 52T | Foto: Lukáš Milota, Český rozhlas

Škoda také klade velký důraz na bezpečnost svých tramvají. Každý model je vybaven pokročilými systémy, jako jsou automatické brzdové systémy a senzory pro detekci překážek. Kromě toho jsou tramvaje navrženy tak, aby minimalizovaly riziko nehod a chránily cestující i řidiče.

Škoda Vagonka v Ostravě | Foto: Škoda Group

Po Plzni je dnes pro Škodu významným výrobním centrem Ostrava. Tam se zaměřují především na vlaky. Česká firma zde vybudovala největší obráběcí centrum v Evropě, které bylo otevřeno v roce 2021. Toto centrum umožňuje výrobu nadrozměrných hliníkových dílů s vysokou přesností, což výrazně zvyšuje kapacitu výroby vlaků.