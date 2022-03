U benzínek vyrostou mobilní autoservisy. Než se najíte, můžete mít auto opravené

Potřebujete vyměnit olej v motoru, vyměnit prasklou žárovku ve světlometu, opravit závadu nebo servisní prohlídku? Dosud jste museli jet do autoservisu. To se může brzy změnit. Jak prohlásil Marek Zukal ze společnosti Quick Stop Car, v blízkosti čerpacích stanic mají vyrůst mobilní servisy. Jak budou vypadat?

Marek Zukal | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Budou mobilní ve smyslu přemístitelné. Je to modulární stavba, která bude umístěna zejména u benzínek v Česku a bude jich 400, což nám síť těch servisů dostatečně zahustí, aby měl každý i v těch menších městech perfektně vybavený autoservis a pneuservis po ruce."

Jak bude takový mobilní autoservis vypadat? Co všechno tam motoristé najdou?

"Bude to plně vybavený autoservis. Najdou tam geometrii náprav, plnění klimatizací. V zásadě kromě havárek budeme nabízet všechny služby. Náš koncept je postavený na tom, že my autoservisy postavíme, vybavíme a budeme je dále pronajímat franšízantům. Ty budeme dále vzdělávat na nové technologie. Automobilový průmysl se strašně změnil. A v souvislosti s elektrifikací, popřípadě s vodíkem se ještě v budoucnosti měnit bude."

Na kolik vyjde vybavení jednoho mobilního autoservisu?

Foto: Quick Stop Car

"Tím, že je těch autoservisů hodně, tak to vychází asi na dva miliony dvě stě tisíc korun. Celkově se bavíme o investici kolem jedné miliardy. Nás nezajímá jen Praha, Brno, Ostrava a krajská města. Nás zajímají i města od 5000 obyvatel."

Jak jste vůbec přišli na ten nápad?

"Autíčka vás baví. I já jsem automobilový nadšenec. Mám pár známých, kteří mají malé čerpací stanice, takové ty víceméně vesnické. Chtěl jsem tam udělat nějakou půjčovnu bagříků a vozíků. Kamarád mi říkal, když budu mít u pokladny čtyři zákazníky, tak nebudu mít čas někomu půjčovat minibagr. Na to potřebuješ servis. Když jsem odjížděl, tak mi ten servis začal hlodat v hlavě. Pak začala roční poměrně intenzivní práce."

Kdy by měl stát první mobilní servis?

Foto: Quick Stop Car

"Máme podaných 30 žádostí o stavební povolení. Když nám dojde prvních deset, tak budeme přesně vědět, kde budou a budeme je tam instalovat okamžitě. My je máme vyrobené i postavené na place a čekáme, až nám doběhne 10 stavebních povolení."

A odhad na těch 400?

"Já bych je chtěl do tří let. Mí kolegové říkají, že jsem blázen a na všechno jdu strašně rychle, ale do pěti let stoprocentně."