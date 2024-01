Elektromobily v Česku. Propadák nebo automobilismus budoucnosti?

Elektromobilita je v posledních letech jedním z nejprobíranějších témat jak mezi širší veřejností, tak v politických kruzích. A speciálně v Česku to budí značné vášně. Vzniká nám tu nový trend v automobilismu nebo se jedná o pouhý výkřik do tmy?

Foto: Sdružení automobilového průmyslu

Vzhledem k silným společenským i environmentálním tlakům začíná stále více automobilek přecházet od běžných spalovacích motorů na jiné, ekologičtější pohony. Výjimkou nejsou ani firmy působící na našem území v čele se Škodou Auto. Ta do rodiny výrobců elektromobilů vstoupila v roce 2020 modelem Škoda Enyaq, který je zatím jediným plně elektrickým vozem v nabídce mladoboleslavské fabriky.

Škoda ale není zdaleka jediná. I z továrny jihokorejské automobilky Hyundai se sídlem v Nošovicích sjíždí v posledních letech stále více elektromobilů. V roce 2022 vypustili tyto dva producenti na trh dohromady 134 944 plně elektrických vozů nebo plug-in hybridů. To je už více než 11% celkové produkce automobilů v ČR a oproti letům 2021 a 2020 se jedná o značný skok vpřed.

Češi se elektromobilům brání

Foto: Svaz dovozců automobilů

Stinnou stránkou je přístup českých domácností. Musíme si uvědomit, že velká část výroby automobilů u nás putuje do zahraničí. A ani elektromobilům vrženým na český trh se příliš nedaří. Ačkoliv mezi lety 2019 a 2020 došlo k rapidnímu růstu počtu zaregistrovaných elektromobilů na našem území, v posledních letech tyto hodnoty stagnují. Během roku 2022 české úřady do rejstříku zapsaly 3892 elektromobilů a 3560 plug-in hybridů. To jsou necelá 4 % všech registrovaných vozů za zmiňovaný rok.

Oproti ostatním zemím EU tedy ČR žádný velký boom elektromobility nezaznamenává. Co je příčinou tohoto odporu? Důvodů je hned několik a to počínaje tím nejjednodušším. Elektromobily jsou příliš drahé. Například Enyaq přijde na částku kolem 1,5 milionu korun. Průměrná prodejní cena aut v Česku se přitom v roce 2023 pohyboval kolem 269 tisíc korun. Možná si tedy pouze musíme počkat na příchod levnějších elektrických vozů. Je totiž nutné poznamenat, že cena elektromobilů s postupem let poměrně znatelně klesá. Například ceny největšího výrobce těchto vozů Tesly šly za poslední roky dolů o více než 10 %. Je tedy pravděpodobné, že v nepříliš dlouhém horizontu se i tato auta dostanou do cenové kategorie průměrných domácností.

Enyaq lze nově sehnat i ve verzi se zvětšeným kufrem nebo ve sportovní verzi | Foto: Marek Stožický, Radio Prague International

Dalším dobrým signálem pro růst počtu elektromobilů je znatelně se zvyšující počet nabíjecích stanic a bodů. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu bylo na našem území v červenci roku 2023 evidováno 2170 veřejných dobíjecích stanic, s nabídkou přes 4000 dobíjecích bodů. Oproti roku 2022 sledujeme nárůst o více než třetinu. Většinu z nově postavených dobíjecích bodů tvoří takzvané „rychlonabíječky“, které dobijí 100 km dojezdu za necelých 5 minut. Další změnou prochází i soukromé nabíječky, kterých také bude jen přibývat. Podle nových stavebních norem musí totiž i v nově postavených bytových domech být určitý počet nabíječek pro elektroauta.

Bohatá přehlídka značek i modelů přilákala rekordní počet návštěvníků

Prototyp elektromobilu Peugeot na veletrhu Esalon | Foto: Marek Stožický, Radio Prague International

Elektromobilitě v Česku se snaží pomoci i každoroční veletrh E-salon. Ten se v listopadu roku 2023 už potřetí představil na pražském letňanském výstavišti a nabídl návštěvníkům prohlídku desítek elektromobilů z celého světa. Lidé si navíc mohli nové elektrické vozy vyzkoušet a otestovat na vlastní kůži. Veletrh během 4 dní navštívilo přes 23 000 lidí. Největší popularitě se nepřekvapivě těšily vozy Škoda. Pozornost však upoutal i revoluční prototyp od Peugeotu se svými futuristickými křivkami. E-salon by se měl do Letňan vrátit opět v roce 2024.