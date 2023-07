Vědci: Bánovský poklad patřil zřejmě pravěké velmožce z elity napojené na Jantarovou stezku

Železná sekera, bohatý kroj, různé bronzové šperky s jantarovými a skleněnými korálky. Poklad z Bánova na jihovýchodě Moravy zkoumají odborníci už šest let. Analýzy odhalily, že šlo o předměty, které byly společně uloženy do země v době železné, a to v průběhu určitého rituálu. Vědci z Archeologického ústavu Akademie věd, Univerzity Palackého a Karlovy univerzity také zjistili, že věci zřejmě patřily velmožce, která dohlížela na část Jantarové stezky.