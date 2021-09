Vyrazili na houby a přinesli poklad. Přes 400 mincí našli nedaleko hradu Lukov

I dnes se dá najít poklad. Podařilo se to dvěma členům Spolku hradu Lukova. V lesích tu našli mince ze 14. století.

Původně si vyrazili na houby.

"Poklad našli úplnou náhodou, když procházeli dubovým lesem. Pravděpodobně tam divočáci hledali žaludy, které jim chutnají. Říkali, že v jednom rozrytém místě se něco zalesklo. Vypadalo to jako staniol a nějaké zbytky kovů a byly to tyhle mince. Kluci, kteří poklad našli, reagovali naprosto správně. Poklad nahlásili a ve velmi krátké době se dostal do správných rukou odborníků a bude prezentován pro příští generace," uvedl Jiří Holík, předseda Spolku hradu Lukova.

Vzácných mincí bylo přes 400

Lukov | Foto: Palickap, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Nejednalo se o pár kusů, ale o opravdový poklad 392 pražských grošů a 27 haléřů markraběte Jošta, které byly uložené v malém džbánku.

"Markrabě měl dva syny, Prokopa a Jošta. Oni se v té době, kolem roku 1400, poškorpili a bojovali mezi sebou o vládu nad Moravou a pravděpodobně s tím obdobím bojů je spojený i ten poklad. Pravděpodobně nějaký obchodník nebo řemeslník si ten svůj majeteček schoval do džbánku a ten zakopal někde na úbočí na dohled hradu. Zatím je předběžná dohoda, že alespoň část toho pokladu by měla být představena při Dni hradu, který budeme mít 19. září a tam bude ten poklad představený."

Spolek hradu Lukova se snaží tuto unikátní zřícenu obnovit už třicet let. Hrad také provozují, dělají tu výstavy, vzdělávací programy pro děti, hraje se tu i divadlo.

"Lukov je nejkrásnější zřícenina na Moravě. My se tím hrdě chlubíme, protože jsme v roce 2016 získali titul Památka roku. Jinak se jedná o královský hrad, je to jeden z nejstarších hradů na Moravě. Byl založen na začátku 13. století. Ve stejné době vznikaly i královské hrady jako je Buchlov a jeho úkolem bylo chránit hranici mezi Markrabstvím moravským a Královstvím uherským," dodal Jiří Holík.



V lesích kolem Lukova se našly i další mince

Foto: Česká televize

Není to poprvé, co se na lukovském panství v lesích našly mince. Loni se našel poklad 37 stříbrných a 12 zlatých mincí ze 16. a 17. století. V lesích nedaleko krajského města je našel amatérský spolupracovník muzea. Už dříve objevil téměř na stejném místě 74 historických zlatých mincí.

Poklad se dá objevit i na zahradě. Stalo se to muži z Vítkovska na Opavsku, který upravoval zahradu. Mezi zbytky keramické nádoby nakonec archeologové identifikovali 2231 pražských grošů Karla IV. a Václava IV., které jejich původní majitelé ukryli zřejmě před husity. Majitel pozemku získal nálezné skoro půl milionu korun.