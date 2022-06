Visací zámek: legenda českého punku slaví 40 let

Všechno to začalo počátkem 80. let minulého století, kdy pětice spolužáků pražské stavební fakulty z legrace šířila zvěsti o skvělé punkové kapele jménem Visací zámek, která přitom tehdy ještě vůbec neexistovala. Poté, co se fáma ujala, spolužákům v čele s Janem Haubertem nezbylo než nacvičit nějaké písně a uspořádat koncert. Premiéra se úspěšně odehrála v roce 1982 a tím to mělo celé skončit.

Jenže Visací zámek udělal na lidi takový dojem, že se kapela rozhodla pokračovat. Přímočaré písně s hutným zvukem jako Cigára, Dopravní značky nebo Traktor padly na ornou půdu. Z Visáčů, jak se jim začalo zkráceně říkat, se stali průkopníci punku v socialistickém Československu, kteří časem ovlivnili spoustu dalších skupin.

Kryti před kulturními dozorci pod záštitou pražských zahrádkářů hráli dál a jejich popularita rostla. V polovině osmdesátých let je přizbrzdila povinná vojenská služba, kterou si museli odbýt. Rocková hudba navíc tou dobou pod nadvládou cenzorů zažívala těžké časy. Kapela proto jednu dobu musela vystupovat pod krycím názvem Traktor, podle své ikonické písně, která obvykle nechybí na žádném koncertě dodnes.

První singl pak Visáči mohli natočit až v roce 1988 u Supraphonu ovšem jen pod zkratkou V.Z. První „elpíčko“ jim nakonec vyšlo až po sametové revoluci v roce 1990.

V polovině devadesátých let si skupina lehce zaexperimentovala s alternativním rockem, ale časem se vrátila ke starému dobrému punkrocku. Tomu je věrná dodnes. Jedním z největších hitů Visacího zámku je příznačně píseň nazvaná Známka punku, kterou v Česku znají určitě i ti, co poslouchají úplně jiné žánry.

Punkovou hudební syrovost Visacího zámku skvěle doplňují texty zpěváka Jana Hauberta. Kapela ovšem zhudebnila také několik básní například od Christiana Morgensterna, Františka Gellnera či Karla Hlaváčka.

Skupina, která letos slaví čtyřicetiny, má na kontě přes dvacet alb – od studiových nahrávek, přes kompilace až po záznamy živých vystoupení. Poslední „studiovku“ vydala v roce 2020 pod názvem Anarchie a totál chaos. Kulatiny oslavilo všech pět zakládajících členů velkým koncertem na pražském Strahově a končit se ještě rozhodně nechystají.