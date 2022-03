Žádný Petřín nebo Vítkov. Nejvyšším bodem Prahy je vrch Teleček. Nejníže je Suchdol

Pohled od Telečku na Sobín | Foto: Jolana Nováková, Český rozhlas

Že jste o něm nikdy neslyšeli? Nejste sami. Vědí o něm jen opravdoví znalci. Najdete ho až na samých hranicích metropole, nedaleko Zličína.

"Je to poměrně nevýrazný hřebínek. Je to poblíž Sobína, kam se dá ze Zličína dojít pěšky, nebo popojet autobusem," přiblížil kopec zástupce turistického oddílu.

Dětský modelářský den na Sobínce | Foto: Česká televize

"Na tom vrcholu je modelářské letiště Sobínka, tak pokud zrovna modeláři létají, je to zajímavá podívaná. Jinak je tam louka, mají tam přistávací dráhu, dál je pole a vpovzdálí vidíme vysílač, které je ale už za hranicí Prahy. A to nejvyšší bod Prahy je právě v místech, kde ten nevýrazný hřebínek kříží hranici Prahy a je to kóta 399,22 metrů."

Vítkov | Foto: Octopus moldavicus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Taky jste tipovali jako nejvyšší místo Petřín, Vítkov nebo bohnickou vyhlídku? Jen pro srovnání, Petřín je ve výšce 327 metrů a Vítkov jen 270 metrů nad mořem. Nejvyšší bod Teleček však nenajdete ani v mnoha mapách a plánech. Musíte se podívat do turistických.

Suchdol je nejnižším bodem Prahy. Jen 172 metrů nad mořem

Trojanův mlýn | Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Naopak nejnižším bodem Prahy je se 172 metry nad mořem Suchdol v místech, kde Prahu opouští řeka Vltava. Suchdol najdete na jejím levém břehu. K Praze byla tahle obec přičleněná začátkem roku 1968.

Své jméno nese podle údolí potoka, který v létě vysychal. Mezi zajímavé památky tu patří Trojanův vodní mlýn ze 17. století. Pobýval tu malíř Mikoláš Aleš a natáčel se zde populární seriál Byli jednou dva písaři.

Letecké neštěstí v Suchdole v roce 1975 | Foto: Národní archiv - Úřad pro civilní letectví

V Suchdole došlo v roce 1975 i k leteckému neštěstí. Za mlhy tdy v zahrádkářské kolonii havarovalo letadlo jugoslávských aerolinií. Zemřelo 71 cestujících a 4 členové posádky, 45 jich přežilo. Letadlem cestovali převážně čeští turisté, kteří se vraceli z dovolené na Jadranu. O této události vypráví i poslední díl televizního seriálu Sanitka.

Hladina Vltavy na hranicích Středočeského kraje a pražských čtvrtí Suchdol (vpravo) a Bohnice je nejníže položeným místem Prahy | Foto: Radio Prague International