Údolí Vltavy u Teletína

Kaplička v Teletíně | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Maličká vesnička Teletín, kde nežije ani stovka stálých obyvatel, na první pohled nevypadá, že by sem hlavně v letní sezoně mohly mířit davy turistů. Kolem ní jsou jen kukuřičná pole, louky a na jejich okrajích les, tedy nic jiného, čím by se nemohla pochlubit jakákoliv sousední obec. Ani památky sem nikoho nejspíš nepřilákají. Na návsi u brčálově zeleného rybníčku Podnětov stojí strohá kaple, která chrání pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1781, což je hlavní důvod památkové ochrany této církevní stavby. O pár desítek metrů dále, u autobusové zastávky, se pečou vyhlášené kváskové chleby a koláče, ale zastavit se tu dá na šálek brazilské kávy jen o víkendech a doufat, že pečivo nestačili vykoupit zákazníci, kteří se sem sjíždějí zdaleka. U silnice na Krňany, sotva tři sta metrů od návsi, prozrazuje parkoviště, že tu přeci jen bude nějaké turistické lákadlo. Teletín totiž slouží jako východisko k vltavským vyhlídkám.

Vyhlídka Myšák - ranní opar nad řekou | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Myšák, Mařenka, Máj...

Na cestě k vyhlídce Myšák | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Slova jako ze slabikáře, ale návštěvníci Teletína vědí, že jde o sérii vyhlídek na Vltavu, které se objevují na fotografiích v řadě turistických průvodců, aby potvrdily, že ve středních Čechách nemusejí být cílem jen středověká města a hrady. Na nejznámější z nich, Máj, vedla v minulosti žlutě značená turistická stezka, ale problémy spojené s vysokou návštěvností vedly majitele pozemků k jejímu zrušení. Louky jsou ohraničené elektrickými ohradníky, ale cedule v okolí parkoviště, kde začínají cestičky směrem k lesu, prozrazují, že se k vyhlídkám lze dostat. Kdo se rozhodne dojít na nejvzdálenější z vyhlídek (Myšák), vydá se z parkoviště směrem z obce na blízkou křižovatku cest. Žlutá značka se dá využít k přiblížení k lesu, zhruba po deseti minutách (750 m) vede vlevo vyšlapaná pěšina, po které se lze dostat k vyhlídce Myšák. Protější meandr se liší od většiny podobných míst na Vltavě, vypadá jako neposkvrněný civilizací. Vede tudy jen pod stromy skrytá naučná stezka Svatojánské proudy.

Vyhlídka Mařenka | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Kousek od vyhlídky, za dřevěným plotem, je chata a na druhou stranu vede cestička k dalším místům, kde lze také obdivovat Vltavu, jak se jako had kroutí v hlubokém údolí. Mezi Myšákem a Mařenkou, stojí směrem k louce další stavení. V hlavní sezoně tu majitelé nabízejí občerstvení, od nápojů po sušenky, což přijde hlavně v horkých dnech k duhu. V lese, kde převládají borovice, buky a duby, roste určitě hodně hub. Zabloudit se tady nedá a podobný obraz krajiny jako z Myšáka skýtá blízká vyhlídka Mařenka.

Uschlý dub na vyhlídce Máj | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Od Mařenky následuje výraznější stoupání na Máj, se 448 metry nejvyšší kopec v této části Benešovské pahorkatiny. Od kamenného patníku na vrcholu kóty se naopak klesá až na kraj k místu, kde už nic nebrání pohledu na celou vltavskou podkovu. K hladině je to odsud 180 výškových metrů. Oblíbený cíl výletů bohužel trochu platí daň za svou krásu, nad vyhlídkou se na rozdíl od předchozích zastavení sem tam povalují odpadky od turistů. Hojnou návštěvnost potvrzují i kamenní mužíci a „pamětní" nápisy vyryté do stromů.

Vyhlídka Máj | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Bednář je pro ty, co se chtějí na chvíli zastavit a rozjímat

Vyhlídka Skalka - pohled na meandr s Třebenicemi | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

I ten nejhezčí meandr se postupně okouká, ale v blízkosti Teletína ještě čeká další dvojice hezkých vyhlídek. Kdo se nechce vrátit z Máje nejkratší cestou do Teletína, odbočí před koncem lesa doprava a na nejbližší výrazné křižovatce stezek se vydá opět doprava. Než začne klesat cesta v dlouhých serpentinách směrem k Vltavě, odbočuje vlevo cesta, která se později rozděluje u navršené hromady kamení. Rovně by se pěšina postupně ztrácela v lese, ale vlevo se jde téměř po vrstevnici až ke Skalce a Bednářovi, kam rozhodně nechodí davy lidí.

Vyhlídka Bednář | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Vyhlídka Skalka je nenápadné seskupení drobných skalek, kde na konci léta kvete vřes a zlatobýl. A na jejich hraně už čeká nový pohled na Vltavu - konkrétně jižní část Štěchovické přehrady od hráze vodní nádrže Slapy až po trampskou osadu Svatojánské Proudy. Směrem k horizontu se rozprostírají Třebenice a vlevo dole upoutá pozornost barevný kříž. Ale to už je Bednář, poslední zastávka výletu po okolí Teletína. Sestupuje k němu stejná cesta, po níž se přichází ke Skalce, a nejen kvůli zmíněnému kříži má úplně jinou atmosféru než všechny předchozí vyhlídky. Není divu, že tu občas někdo přespí. Je to místo, kde se dá v klidu rozjímat. Stezka se nad krátkou odbočkou k Bednářovi stáčí zpátky do Teletína a lze ji tedy využít k návratu.

Vyhlídka Bednář | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Na severním okraji Teletína je při cestě z návsi po pravé straně označené parkoviště pro 15 až 20 vozidel. Autobusem se lze do této části obce Krňany dostat ze Štěchovic nebo Benešova (linka 438), do Štěchovic dojíždí řada linek autobusů z hlavního města v rámci Pražské integrované dopravy.