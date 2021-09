Zaměřeno na studenty. V Brně už začaly oslavy dvoustých narozenin Mendela

Paul Nurse převzal v lednu 2020 čestný doktorát Mendelovy univerzity v Brně | Foto: Mendelova univerzita

To, že je Gregor Johann Mendel mnohem slavnější v zahraničí, potvrdil i poslední nositel čestného doktorátu na MENDELU sir Paul Nurse.

„Mendela si málo vážíte, pro mě je to jeden z největších vědců," uvedl před rokem anglický vědec, který patří k nejvýznamnějším současným odborníkům na genetiku a je nostitelem Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství.

Univerzita chce nedostatečnou osvětu zejména mezi mladou generací změnit.

Rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová | Foto: Igor Zehl, ČTK

„Domníváme se, že život Mendela by měl být obrovskou inspirací, protože on je ztělesněním hesla nikdy se nevzdávej, snaž se dojít k cíli. Proto míříme na mladou generaci, aby si uvědomila, že Mendel je významná osoba, že žil v Brně a že je to osoba, na kterou by Česká republika měla být právem hrdá,“ zdůraznila rektorka MENDELU Danuše Nerudová.

Komiks, speciální pivo i tramvaj

Spisovatelka Lucie Seifertová pokřtila svoji knihu o životě zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela. | Foto: Igor Zehl, ČTK

S osvětou mezi školáky má pomoci nový komiks s názvem Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů, publikace, která zábavnou formou popisuje Mendelův život, výzkum i vědce, kteří na jeho odkaz navazují. Autorkou je držitelka ceny Magnesia Litera Lucie Seifertová. Pracovala na něm více než rok, musela hodně vybírat co popsat a co ne. Mendel byl totiž nejen genetikem, ale také meteorologem, učitelem, včelařem, zemědělcem nebo opatem kláštera.

„Myslím, že většinu jeho činností spojovalo nadšení pro výzkum a také vidina praktického využití vědeckých objevů. Ostatní funkce bral zodpovědně, ale jeho srdce patřilo vědě. Proto mi skloubení jeho životních poloh nepřipadalo jako velký oříšek," uvedla Seifertová na webu univerzity.

Spisovatelka Lucie Seifertová pokřtila svoji knihu o životě zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela. | Foto: Igor Zehl, ČTK

Komiks před několika dny v Brně slavnostně pokřtili zástupci školy a vedení města. „Životem zakladatele genetiky nás autorka provází s vtipem a elegancí. Je zajímavé číst, jak byla jeho životní pouť v mnoha směrech strastiplná. Jeho genialitu pak okolí uznalo až dlouho po jeho smrti," řekla rektorka Nerudová s tím, že podobný je v mnoha směrech svět vědy i dnes.

Připomněla, že univerzita spustila také edukační web mendelzije.cz, na kterém jsou například pracovní listy ke stažení. Chystá také sérii atraktivních přednášek. „Po městě bude jezdit tramvaj připomínající Mendela, v restauracích bude MendelBier. Propagovat budeme samozřejmě i naše vědce, kteří na Mendela navazují, například šlechtěním nových odrůd a plodin, které musí zvládnout klimatickou změnu," doplnila rektorka.

Velkoformátová výstava ukázek z knihy Lucie Seifertové o životě J.G.Mendela | Foto: Igor Zehl, ČTK

V rámci oslav dvoustého jubilea významného Moravana proběhla v Brně už řada akcí. Ty hlavní se ale připravují na příští rok. Podílejí se na nich klíčové instituce z Brna i z celé republiky. „Vždyť i díky němu je Brno mekkou světové genetiky, centrem světového výzkumu, které přitahuje jak vědce, tak turisty, kteří vyhledávají turistické památky spjaté s touto všestrannou osobností,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V rámci oslav má také vzniknout film Tajemství pana M. určený pro děti. Dosud byl o Mendelovi natočen pouze film ve skromné produkci s názvem Strom vědění dobrého z roku 1976. V hlavní roli exceluje Karel Höger.

Strom vědění dobrého (TV Inscenace 1976) Video of Strom vědění dobrého (TV Inscenace 1976)

Mendelovy zákony

Gregor Johann Mendel sice spojil svůj život s Brnem, ale narodil se 20. července 1822 v Hynčicích na Novojičínsku. Podstatnou část svého života strávil v augustiniánském klášteře v Brně, kde také učil a studoval. Díky svým pokusům s křížením hrachu popsal principy dědičnosti a je nazýván „otcem genetiky“. Ze závěrů jeho bádání vznikly tři zákony, dnes známé jako Mendelovy zákony.

Johan Gregor Mendel | Foto: Wikimedia Commons, public domain

Gregor Johann Mendel zemřel 6. ledna 1884 a je pohřben v augustiniánské hrobce na Ústředním hřbitově v Brně. Jeho jméno dnes kromě univerzity nese například muzeum, náměstí v Brně i první česká vědecká stanice na Antarktidě.

