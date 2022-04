Výstava k výročí Mendela je k vidění i v zahraničí. Putovat bude po Slovinsku a Belgii

Význam nejslavnějšího vědce české historie Gregora Johanna Mendela, od jehož narození uplyne letos 200 let, si lidé připomínají nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Putovní výstavu zaměřenou na život zakladatele genetiky v podobě komiksu uvidí například lidé ve Slovinsku a v Belgii.

Gregor Johann Mendel | Foto: ČT24

Putovní výstava je vytvořená podle komiksu Lucie Seiferové: Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů. Zábavnou formou zachycuje jeho život od narození, přes období studia v Čechách a ve Vídni, vstupu do kláštera až po pedagogickou praxi. Hlavní pozornost je věnována jeho výzkumné činnosti, zejména pokusům křížení hrachu a následnému výzkumu přenosu dědičných znaků rodičů na potomky. Autorka na komiksu pracovala více než rok, musela hodně vybírat co popsat a co ne.

„Myslím, že většinu jeho činností spojovalo nadšení pro výzkum a také vidina praktického využití vědeckých objevů. Ostatní funkce bral zodpovědně, ale jeho srdce patřilo vědě. Proto mi skloubení jeho životních poloh nepřipadalo jako velký oříšek," uvedla Seifertová.

Velvyslanec ČR ve Slovinsku Juraj Chmiel na výstavě k výročí Mendela | Foto: Mendelova univerzita

Ve Slovinsku zahájila výstava o Mendelovi své putování 5. dubna v Městské knihovně v Lublani. K vidění bude pak ještě například na univerzitě v Nové Gorici, hradu Bogenšperk, na univerzitě v Koperu nebo v regionálním archivu v Mariboru.

„Slovinsko jsme zvolili mimo jiné proto, že s touto zemí máme v posledních letech nejrozvinutější spolupráci," uvedla vedoucí Oddělení komunikace a marketingu Mendelovy univerzity Jiřina Studenková. Ze Slovinska se výstava přesouvá do Belgie. Začínat bude v Bruselu a pokračovat v dalších městech.

Expozici v zahraničí finančně podpořil i brněnský magistrát. Výstavy budou město Brno prezentovat jako centrum vědy, výzkumu a inovací.

„Slovinsko i Belgie byly identifikovány jako země vhodné pro lákání talentovaných studentů i pracovníků. Chceme tak co nejširšímu publiku přiblížit Brno jako skvělé město pro život, studium i pro potenciální vědeckou kariéru na brněnských univerzitách či ve výzkumných centrech," přiblížil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Úspěšná výstava o Mendelovi v Dubaji

Velký úspěch zaznamenala také výstava o životě a díle Gregora Johanna Mendela na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Prezentovala ji tam Masarykova univerzita. „Výstava o Mendelovi byla velmi úspěšná, o čemž svědčí její vysoká návštěvnost. Denně zavítalo do Českého pavilonu až deset tisíc návštěvníků,“ přiblížila na webu univerzity ředitelka Mendelova muzea Blanka Křížová.

Výstava o životě a díle Gregora Johanna Mendela na světové výstavě EXPO v Dubaji | Foto: Mendelova univerzita

V expozici byla umístěna speciální projekční stěna DNA Fiber Wall, vytvořená ve spolupráci s firmou Sun Drive, která imitovala vlákna DNA a mikrosvět. Touto stěnou mohli návštěvníci projít a pomyslnou časovou bránou se tak dostat do doby, kdy žil zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti Gregor Johann Mendel.

„Vystavili jsme také Mendelovy brýle nebo fragment vlajky z polární stanice Masarykovy univerzity na Antarktidě, která nese název Johanna Gregora Mendela,“ uvedla Blanka Křížová, kterou potěšil velký zájem veřejnosti o osobnost G. J. Mendela.

Augustiniánské opatství v Brně | Foto: Alena Blažejovská, Český rozhlas

„Mnoho lidí Mendela dobře znalo a řada z nich se také zajímala o studium na Masarykově univerzitě. Věřím, že teď tato výstava přiláká další návštěvníky do našeho muzea a také na letní oslavy Mendelova výročí v Brně,“ upřesnila Blanka Křížová.

Expozice bude k vidění během jara a léta v Mendelově muzeu v prostorách augustiniánského opatství. „Zvažujeme také nabídnout tuto výstavu jako putovní,“ dodala ředitelka muzea.