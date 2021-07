Zopakují Češi na olympiádě rekordní Tokio 64?

Tomáš Satoranský | Foto: a Václav Mudra a/, ČBF

Českou vlajku při slavnostním zahájení nesli tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský. „Účast na olympiádě byl pro mě mnohem větší sen než se dostat do NBA. Nikdy jsem si nedokázal představit, že se to povede. Vždycky jsem věřil, že na NBA mám, ale olympiáda byl nedosažitelný cíl, který se teď stal skutečností,“ řekl Satoranský po postupu na olympiádu. Právě čeští basketbalisté se na olympijských hrách představí po více než čtyřiceti letech.

Tenistky

Českých kandidátů na medaili je celá řada. Silným želízkem v ohni jsou na olympiádě české tenistky. Skvělou formu má finalistka letošního Wimbledonu Karolína Plíšková, bronzová z předchozích LOH Petra Kvitová a také úřadující šampionka Roland Garros Barbora Krejčíková. Ta ale pro Český rozhlas přiznala, že na olympijském turnaji si na sebe neklade žádná velká očekávání.

„Když bych si řekla, že to chci vyhrát, tak vypadnu v prvním kole. Jedu tam podat svůj maximální výkon, bojovat o každý balon a jak to dopadne, tak to dopadne. Nekladu si nároky, ale budu makat jako tygr a budu se snažit uhrát co nejlepší výsledek, ať už v singlu tak v deblu,“ doplňuje vítězka letošního Roland Garros.

Kromě Petry Kvitové, Karolíny Plíškové a Barbory Krejčíkové budou v Tokiu Česko zastupovat i Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková. Po odmítnutí Jiřího Veselého zůstal v mužském losování jediný český sportovec - Tomáš Machačka.

Judista Lukáš Krpálek

Lukáš Krpálek | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Bez ambicí není ani judista Lukáš Krpálek, jediný český sportovec, který bude na olympijských hrách v Tokiu obhajovat zlatou medaili z Ria. Ale s jedním rozdílem – před pěti lety to bylo v polotěžké váze, v Japonsku ho čekají zápasy v těžké váze, ve které je úřadujícím mistrem světa.

„Udělám všechno pro to, aby ten výsledek byl co nejlepší. Když to nevyjde, tak to nevyjde, ale jedu tam nechat na žíněnce všechno. Když by to náhodou nevyšlo, tak abych si nemusel jednou říkat, že jsem pro to mohl udělat víc,“ prohlásil rodák z Jihlavy. Odborníci se shodují, že Lukášovi mohou v úspěchu zabránit pouze zranění, kvůli kterým prohrál na mistrovství světa 2018 a na Euro 2021.

Kajakáři Prskavec a Dostál a kanoista Fuksa

Další českou medailovou nadějí jsou kajakáři Jiří Prskavec a Josef Dostál. Obhájce bronzové medaile, vodní slalomář Prskavec, se těší, že bude závodit na unikátní trati. „Trať, která k mému překvapení je fakt jiná než Rio, než Troja. Je to svým způsobem specifická trať, i když to má stejné překážky. Až mě to zarazilo, že to vůbec jde z toho udělat, je to unikát," řekl ČTK po tréninku. „Je to nová trať, kterou se musím naučit,“ dodal.

Jiří Prskavec | Foto: Antoine Lamielle, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Rychlostní kanoista Dostál míří na třetí olympiádu a nikdy se nevracel s prázdnou. Jeden bronz si v posádce čtyřkajaku přivezl z her v Londýně v roce 2012 a dva přidal před pěti lety v brazilském Riu. V singlkajaku chce útočit na zlato a rád by se prosadil i s Radkem Šloufem v deblkajaku.

"V kanoistice mi chybí už jenom vyhrát olympiádu, to je samozřejmě velký sen. Udělal jsem všechno, abych vyhrál a jen se uvidí, co soupeři," řekl Dostál a dodal: "Chci vyhrát, proč bych tam jinak jezdil? Nechci být čtvrtý pátý. Chtěl bych vyhrát na singlu a na deblu z toho mít radost."

Kanoista Martin Fuksa už je českou legendou, začátkem června si z generálky na Hry v Tokiu přivezl z mistrovství Evropy dvě zlata. Dohromady jich má už deset. „Doufám, že jsem soupeřům nahnal strach,“ usmívá se.

Lezec Adam Ondra

Adam Ondra je jeden z nejlepších lezců současnosti, v osmadvaceti je vítězem a medailistou všech významných mezinárodních soutěží. Je několikanásobný mistr světa a Evropy v boulderingu a lezení na obtížnost.

Adam Ondra | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

"Vím, že olympiáda je jen jedna událost v mém životě," poznamenal Ondra. "Ať se stane cokoli, vrátím se ke svým skalám a udělám to samé jako vždy,“ dodal držitel několika prvovýstupů, který také v rekordním čase překonal patrně nejtěžší vícedélkovou cestu Dawn Wall v masivu El Capitan a zdolal i nejtěžší cestu světa v norském Flatangeru.

Střelci

David Kostelecký | Foto: Michal Jurman, Český rozhlas

Osm českých sportovních střelců bude na olympijských hrách v Tokiu usilovat o návrat úspěšného odvětví na medailové pozice. Naposledy v Riu bylo nejlepším výsledkem čtvrté místo Davida Kosteleckého a výprava tehdy poprvé v samostatné historii nezískala cenný kov. Na předcházejících pěti hrách čeští střelci nechyběli vždy alespoň v jednom případě na stupních vítězů s celkovou bilancí dvou zlatých, tří stříbrných a čtyř bronzových medailí.

„Nemáme křišťálovou kouli, je to sport, ale budeme se snažit a uvidíme. Musíme věřit, že to někdo z nás trefí, aby byl střelecký prapor nahoře," řekl nejstarší člen celé české olympijské výpravy v Tokiu Kostelecký. Jeden z benjamínků celé české výpravy v Tokiu, dvacetiletý puškař Jiří Přívratský, jako jediný ve střeleckém týmu nevybojoval pro Česko v kvalifikačním období účastnické místo, ale v jeho prospěch rozhodla aktuální forma. Želízkem v ohni je podle odborníků i skeetař Jakub Tomeček.

Biker Ondřej Cink

Jednou z českých medailových nadějí je i Biker Ondřej Cink. „Chtěl bych, aby už byl závod za mnou. Příprava je hodně o hlavě, toho trápení je strašně moc - těžké tréninky, dávat pozor jídlo, držet si váhu… Myslím ale, že jsem připravený na sto procent. Uvidíme, na co to bude stačit,“ říkal Cink při odletu.

Počet medailí?

Agentura AP předpovídá české výpravě na letních olympijských hrách v Tokiu tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. Vítězství přisoudila vodnímu slalomáři Jiřímu Prskavcovi, Adamu Ondrovi při premiéře sportovního lezení a tenistkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové ve čtyřhře. Stříbro by mělo patřit kajakáři Josefu Dostálovi na kilometrové trati.

Model společnosti Deloitte přisoudil českým olympionikům 11 cenných kovů. Stejný počet medailí předpovídala už v dubnu také analýza společnosti Gracenote Sports. Podle ní vybojuje česká výprava v japonské metropoli dvě zlaté, tři stříbrné a šest bronzových medailí.

Také podle deníku Sport získají Češi medailí 11, z toho ale bude zlatých pět, stříbra dvě a čtyři bronzy.