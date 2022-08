Baletní gala, rocková hudba a vůně husích stehýnek: Boskovice slaví 800 let

Moravské město Boskovice letos slaví 800 let od svého založení. Návštěvníkům má co nabídnout i v době, kdy se tu žádné slavnosti nekonají.

Ondřej Dostál (vlevo) a Ferdinand Hauser při rozhovoru | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Jedním z vrcholů oslav založení města bude uvedení symfonické básně Bedřicha Smetany Má vlast. To, kdy se mají oslavy konat, vědí v Boskovicích naprosto přesně, říká Ondřej Dostál v rozhovoru pro Radio Prague International. Vede odbor kultury města:

„26. srpna roku 1222 byl připodepsán dokument Přemysla Otakara I. jakýmsi Jimramem z Boskovic. Díky tomu víme, že existovala nějaká osada a měla svého pána. Ten se jmenoval Jimram a osada se jmenovala Boskovice. Je to první zmínka o našem městě, tehdy to ještě město nebylo a díky této drobnosti můžeme letos slavit.“

800 let a jeden den poté, co bylo město poprvé zmíněno, uvede Janáčkova filharmonie Ostrava Smetanovu hudbu. Na akci 27. srpna bude představena také nová kniha přibližující 800letou historii Boskovic.

„Začínáme drobnější výstavou v naší sokolovně, která se jmenuje Boskovice průmyslové, v uvozovkách Boskovické expo, kde představujeme Boskovické firmy. Máme tu velké množství průmyslových podniků jak s majoritními vlastníky v zahraničí, tak i mnoho firem, které vznikly tady v Boskovicích. Jsou prací místních rodáků nebo lidí spojených s městem. Chtěli bychom trochu ukázat a oslavit ten motor, který žene ekonomiku ve městě.“

Masarykovo náměstí, Boskovice | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Boskovice ale pro většinu lidí jsou a pravděpodobně zůstanou kulturním městem. To potvrdilo i Baletní gala, kterým oslavy 21. srpna odstartovaly:

„Vystoupení sólistů a sólistek baletu Národního divadla v Praze je akcí, která v Boskovicích nikdy nebyla.“

Šlo o poctu významnému rodákovi. „V Boskovicích se narodil Augustin Berger, což byl zakladatel moderního českého baletu a šéf baletu Národního divadla na počátku 20. století. Vystupoval i v Metropolitní opeře v New Yorku a vedl i další sdružení.“

Na své si přijdou ale i rockeři. „25. srpna tu bude hrát Pražský výběr a za dva dny je potom ten koncert s Janáčkovou filharmonií.“

Husy z Boskovic: Kdysi pro gurmány ve Vídni, dnes pro všechny

Oslavy k 800. výročí založení města nabízejí rozsáhlý program. Není to ale jediná akce, kterou chce město přilákat návštěvníky z blízkého i dalekého okolí. Každoročně se v září koná husí festival. O co konkrétně jde?

Ondřej Dostál | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

„Je to slepenec různých aktivit, ve kterém by se měl každý najít. Já tomu říkám a snad se nikdo neurazí svátky obžerství. Já ty svátky miluju, jsem Boskovák a slavíme už 19. ročník husích slavností. Je to tradiční akce a pochází z nějaké akce výkrmu hus pro trh a mlsné jazýčky ve Vídni, kam se v 19. století dovážely. Tyto dva až tři dny jsou Boskovice provoněny husí pečínkou. Téměř všechny restaurace pečou husu a dělají k tomu zelí a knedlíky. Pořádáme soutěž o nejlepší husu, knedlík a zelí, kam se restaurace mohou přihlásit. Kamkoli zajdete, můžete ochutnat husí pečínku na mnoho různých způsobů. Jsou to dva dny velmi intenzivní konzumace,“ směje se Ondřej Dostál, který dodává, že se na oslavy moc těší, ale pak vždy potřebuje alespoň týden relaxace. Nicméně člověk není živ člověk jenom tím, co jí, ale i tím, co sleduje a co poslouchá. „ Máme k tomu hudební program i program pro děti, který bude na zámku. Abychom dětské duše nekazili jenom jídlem, ale abychom je dále povznášeli.“

Festival Boskovice: Od punkrockové akce k akci pro celou rodinu

Moravské městečko Boskovice se ještě více než Husími slavnostmi proslavilo každoročním hudebním festivalem. Boskovický festival pořádá sdružení Unijazz z Prahy. Letos v červenci to bylo již 30. ročník. „Festival vznikl kvůli tomu, aby podpořil židovské město. Po roce 89 byla řada židovských ghett velice zpustlých, nebyla v dobrém stavu. Bylo tady takové undergroundové podhoubí spojené s klubem Sklep. Začala sem jezdit špička alternativní scény a výborné kapely. Festival pomáhal zvýšit povědomí o židovském městě.“

Podle Ondřeje Dostála akce splnila svůj účel a zvýšila povědomí o židovské čtvrti za hranicemi města. Charakter festivalu se v průběhu let měnil. Dříve přijížděli punkrockeři, ale dnes už tehdejší muzikanti cestují s rodinami, a tak je Boskovický festival určen malým i velkým. Rozšířila se také nabídka: kromě hudby nově promítání filmů, divadlo, výstavy a mnoho dalšího. Akce výjimečná ještě z jednoho důvodu:

„Je krásné to, že když jdete do letního kina na koncert, nebo jdete na promítání, tak se projdete centrem. Jste ve městě. Nejste nikde na okraji v nějakém areálu vystrčeném mimo město obehnaném stánky, ale pohybujete se uvnitř města. To spousta lidí oceňuje a má ráda.“

Město pro zájemce o kulturu – a milovníky přírody

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Město má ale návštěvníkům co nabídnout i nad rámec akcí, jako je festival. „Boskovice nejsou příliš velikým městem, máme asi 11500 obyvatel. Jsou jedinečným a specifickým propojením starého židovského ghetta s prostorem zámku a s boskovickým centrem. Na malé ploše se můžete podívat na krásné objekty moderní architektury, ale za pár kroků dojdete do židovského ghetta, které patří k nejvíc zachovaným u nás. S největším židovským hřbitovem u nás. Můžete si zajít do synagogy, do bývalého obecního židovského domu, do muzea. Všechno máte v okruhu pár desítek metrů. Když se chcete trochu fyzicky strhat, můžete si vyběhnout k hradu, což je asi 750 metrů do poměrně výrazného kopce. Pokud máte chuť jít do přírody, tak stačí jít z hradu jenom kousek lesem. Jste v údolí, kde jsou rybníčky a protéká tam říčka Bělá. Jste od civilizace kilometr, ale jste v přírodě, “ říká Ondřej Dostál. Podle manažera kultury má malé město na Moravě co nabídnout každému.

Vše nejlepší do dalších 800 let, Boskovice!