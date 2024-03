‘Básník s kytarou‘. Od smrti Karla Kryla uplynulo 30 let

Byl symbolem okupace v srpnu roku 1968, odporu vůči režimu, exilu i sametové revoluce 1989. Písničkář, básník a novinář Karel Kryl, jehož písně se zpívaly u táborových ohňů i na studentských kolejích, zemřel před 30 lety - 3. března 1994 v Mnichově na infarkt. V dubnu by ‚básník s kytarou‘ oslavil osmdesáté narozeniny. Podle mnohých jeho odkaz žije dál.

„Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.“ Krylova písnička Bratříčku, zavírej vrátka, patřila k symbolům odporu proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Kryl ji prý napsal hned v noci 21. srpna 1968. Na jaře 1969 pak vyšlo album s tímto názvem a s dalšími písněmi jako Král a klaun, Salome, Veličenstvo kat či Anděl.

S nastupující normalizací ale bylo jasné, že se blíží konec jeho svobodné tvorby. Přišel zákaz koncertování, rozhlasových pořadů a dalších akcí. Když pak Karel Kryl odjel v září 1969 do tehdejšího Západního Německa na písničkářský festival, do vlasti se už nevrátil. Požádal tam o politický azyl a v Německu zůstal dalších 20 let.

Pracoval pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. Skládal písně, psal básně, knihy i reportáže a kromě toho také koncertoval. Jezdil po Evropě i Americe a zpíval pro krajany. Ve své vlasti byl ale také nesmírně populární. Desky, které vydal, se do Československa pašovaly a vyráběly se z nich ilegální kopie.

V listopadu 1989 se vrátil do Československa a stal se jednou z tváří Sametové revoluce. Na žádost Václava Havla, který chtěl zprostředkovat symbolické smíření disentu se společností, 4. prosince 1989 zazpíval společně s Karlem Gottem zaplněnému Václavskému náměstí v Praze československou státní hymnu. "Postavili vedle sebe rebela, který byl v exilu dvacet let a Karla Gotta, který z režimu profitoval," kritizoval tehdy vystoupení Karlův bratr Jan. Karel Kryla tuto událost později hodnotil jako velkou politickou chybu.

S polistopadovým vývojem ve své vlasti ale spokojený nebyl, kritizoval dění ve společnosti i tehdejší poměry. Své rozčarování vyjadřoval i v poezii a písních. Snad nejvýstižněji je shrnul v písni Demokracie:

„Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou, ti kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.“ To jsou slova jedné z posledních písní Karla Kryla z roku 1993. Čtyři a půl roku po sametové revoluci, 3. března 1994, zemřel v Mnichově na infarkt. Pár týdnů před svými padesátinami. Pohřben je na Břevnovském hřbitově sv. Vojtěcha, nedaleko benediktinského Břevnovského kláštera.

‘Slovem sekal jako šavlí a tnul verši do živého‘

Právě tam proběhne jedna z letošních připomínek výročí Karla Kryla - série koncertů zpěváka Davida Uličníka s názvem Kryl *80 + 30. Na koncertě zazní protestsongy jako „Veličenstvo kat“, „Král a Klaun“nebo „Pasážová revolta“, které jsou podle Davida Uličníka nejen významnou připomínkou historie, ale také příležitostí podívat se skrze Krylovu tvorbu na současné dění.

„Krylova moudrost, buřičský hlas i nadhled mi v dnešním světě hodně chybí. Připomenout si jeho významná životní výročí mimořádným koncertním programem je pro mne osobně, ale věřím, že i pro nás všechny, jedinečná příležitost, abychom si uvědomili, že věci, o kterých Karel Kryl zpíval, stále platí. Byl rebelem, který slovem sekal jako šavlí a tnul verši do živého. Byl to velký český básník. Chci, aby jeho písně zněly teď a tady a tím Karla Kryla oslavili,“ napsal na svých webových stránkách David Uličník.

Letošní 80. výročí narození a 30 let od úmrtí Karla Kryla připomenou koncerty, výstavy či promítání, ale i nové vydání jeho písní. Na duben Supraphon připravil kompilaci To nejlepší - poprvé v podobě dvou vinylů. "Tento výběr je mimořádný také tím, že návrhy v roce 1993 schvaloval či korigoval ještě sám Kryl. Také proto není album přísně chronologické, ale vytváří novou vnitřní logiku poslechu," uvádí společnost na webu. V rodné Kroměříži Karla Kryla přichystali sérii akcí pojmenovanou Týden pro Kryla.