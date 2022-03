Broumov chce být Evropským hlavním městem kultury, o titul se budou ucházet čtyři česká města

Každý rok se dvě až tři města ze zemí Evropské unie mohou pyšnit titulem Evropské hlavní město kultury a užívat si pozornosti turistů a milovníků kultury ze zbytku Evropy. V Česku zatím tento prestižní titul získaly Praha a Plzeň. V roce 2028 přibyde další. Vedle Brna, Českých Budějovic a Liberce se do soutěže přihlásil i dosud nejmenší účastník Broumov.

Výběr města kandidujícího na kulturní metropoli Evropy se koná v šestiletém předstihu. Nejdříve nezávislí evropští i národní odborníci vytvoří první seznam potenciálních měst kultury. V druhé fázi výběrového řízení pak zjišťují kulturní specifika daného města a poté vybírají z každé země jedno město, které by mělo mít evropský rozměr a mělo by být součástí dlouhodobé strategie s vlivem na místní ekonomický, kulturní a sociální rozvoj.

Broumovský klášter | Foto: Jitka Smolíková, Broumov 2028

Město Broumov, které se bude o Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 ucházet, je nejmenším kandidátem v historii udílení titulu. Za posledních dvacet let ale dokázalo ožít kulturou a stát se turistickým cílem.

„My bychom rádi naše město prostě ukázali světu, ukázali ho Čechům. Že má smysl u nás bydlet nebo minimálně nás přijet navštívit,“ popsal Českému rozhlasu motivaci Broumova jeho starosta Jaroslav Bitnar.

Broumovské kandidatuře vyjádřil podporu i Královéhradecký kraj. Chce tuto příhraniční oblast zpropagovat a zachovat její kulturní význam pro další generace.

„Broumov je pro mě nejen znovuobjevené krásné místo pro život, ale v mnoha ohledech i velmi zajímavé kulturně-společenské centrum. Kandidatura je velkou příležitostí ukázat, co tento mikroregion nabízí, a zároveň představit to, co se doposud podařilo v kulturně-společenském životě na Broumovsku odpracovat," řekl při představování předností Broumova hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Broumovský klášter | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Podle kraje mezi hlavní přednosti Broumova patří přírodní bohatství, starý benediktinský klášter, unikátní barokní krajina, pestrý kulturní život a velký potenciál pro další rozvoj.

Marie Silondi | Foto: Jaroslav Schmidt, Český rozhlas

„Broumov má obrovského genia loci. A já osobně věřím, že můžeme říct, že Broumov je typické venkovské město budoucnosti. Vidíme to třeba i při pandemii, jak se naše hodnoty v životě mění. A možná i benefity nabízené velkoměsty a centry dění. Možná nemusejí úplně přinášet kvalitu života i do budoucna. Život v menším městě je víc v souladu s krajinou a přírodou. Věřím, že v tom je i větší budoucnost,“ řekla Českému rozhlasu Marie Silondi, hlavní koordinátorka projektu Broumov 2028.

Projekt není přehlídka

Důvody své účasti a některé konkrétní plány popsala už i tři zmíněná krajská města. Brno například vytvořilo pocitovou mapu, která zkoumá kulturní preference obyvatel, České Budějovice chtějí zapracovat na rozvoji kulturní infrastruktury a Liberec má v plánu rozšířit kulturní nabídku obecně.

Koncert Za poklady Broumovska v benediktinském klášterním kostele sv. Vojtěcha | Foto: Jaroslav Winter, Broumov 2028

„Mohlo by se zdát, že je Broumov v nevýhodě oproti těm větším městům. Ale ten projekt není přehlídka. Jde především o transformaci a změnu. Takže v tomto pohledu vidíme, že má Broumov opravdu velký potenciál. A vlastně nám hraje do karet i to, že města, která tento titul získávají v posledních letech, jsou čím dál menší,“ dodala Marie Silondi.

Vítěze vybere porota příští rok. V roce 2028 budou kandidovat města z České republiky a z Francie.