Kdo získá titul Evropské město kultury 2028? Ve finále jsou České Budějovice a Broumov

V roce 2028 po 13 letech opět získá titul Evropské hlavní město kultury jedno české město. Buď to bude Broumov na Náchodsku, nebo České Budějovice. Tato města do finále soutěže poslala minulý týden mezinárodní porota. Vybíralo se ze čtyř měst, kromě uvedených se přihlásilo také Brno a Liberec. P držiteli titulu se rozhodne v roce 2023.

„Je to míra radosti, kterou jde jen těžko vyjádřit slovy. Pokračujeme na naší cestě za titulem Evropské hlavní město kultury 2028. A všem poutníkům, malým i velkým evropským regionům a komunitám vzkazujeme: Nebojte se snít velké sny, ono to jde,“ napsali hned po postupu do finále na sociálních sítích členové týmu kandidatury Broumova.

Marie Silondi | Foto: Jaroslav Schmidt, Český rozhlas

Sedmitisícové město jako nejmenší kandidát v historii uspělo se svým konceptem Kreativního poutnictví, jehož základem je propojování divoké přírody, odolné kultury a důvěry v živé komunity v Evropě.

„Kreativním poutníkem se může stát každý a položit tak základ zdravější a odolnější komunity. Kultura se stává nástrojem vědomého objevování míst kolem nás, hledání nových cest vedoucích k vzájemnému propojení i řešení současných evropských enviromentálních i společenských výzev. Rozvíjením vlastní kreativity můžeme dokázat cokoliv, i věci, které se zdály nemožné,“ uvedla Marie Silondi, koordinátorka broumovské kandidatury.

Broumov má podle ní obrovského genia loci. „Můžeme říct, a já tomu osobně věřím, že Broumov je typické venkovské město budoucnosti,“ řekla Českému rozhlasu. I ve své přihlášce Broumov zdůrazňuje, že zastupuje 30 procent Evropy. Tedy podobné malé regiony a venkovské oblasti, které hledají svou cestu pro budoucnost.

Florencie jižních Čech

U Českých Budějovic mezinárodní porotu zaujal koncept přihlášky, který skrze kulturu posiluje vztahy mezi lidmi, institucemi a krajinou. Koncept budějovické kandidatury zastřešuje pojem (PERMA)KULTURA. Původně zemědělský termín definuje trvale udržitelné prostředí.

„Pro nás je to fantastický signál, že směr, kterým jsme šli, je relevantní nejen pro nás, ale i pro to, kam chce směřovat Evropa. Náš projekt je hodně zaměřený na spolupráci s obyvateli města, propojení lidí, krajiny a institucí, vytvářelo se permakulturní prostředí," řekla za českobudějovickou kandidaturu Anna Hořejší.

České Budějovice | Foto: Vít Pohanka, Český rozhlas

To že jsou České Budějovice do druhého kola, je podle ní potvrzení toho, že je to na dobré cestě. „A a jsme velmi rádi, že jdeme do druhého kola s Broumovem. Už během kandidatury jsme spolu konzultovali některé projekty a podporovali jsme se navzájem, protože tam cítíme společnou energii,“ doplnila Hořejší.

Podle budoucí primátorky Budějovic Dagmar Škodové-Parmové přináší kandidatura pro město a celý region obrovský potenciál pro zviditelnění navenek.

„Ale je to možné chápat i jako rámec pro rozvoj kulturních akcí, formátů a moderních forem, které aktivizují více kulturní dění dovnitř města a zapojují všechny skupiny obyvatel. Bude to i všeobecnou výzvou pro návštěvu naší metropole nazývané Florencií jižních Čech. Budu ráda, pokud se nyní ve finále do příprav zapojí všichni, tak aby se na našem titulu Evropského hlavního města kultury podíleli aktivní Budějčáci, studenti nebo lidé z okolních obcí. Prostě budeme tím žít všichni,“ uvedla.

Chceme o nich dát vědět světu

Titul Evropské hlavní město kultury, který každoročně již 36 let propůjčuje Evropská unie, je pro města příležitostí představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Znamená to pro ně také příliv turistů, a tedy i značný kulturní a sociálně-ekonomický přínos.

Definitivní vítěz pro rok 2028 bude známý v červnu příštího roku. Pro každý rok jsou vybrané dva členské státy, v roce 2028 to bude Česká republika a Francie. Za více než 35 let titul získala dvě česká města –⁠ v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň.

„Naším cílem bude v letošním roce představit ve světě všechny finalisty soutěže Evropské hlavní město kultury. Konečnému vítězi přinese titul obrovskou publicitu a spoustu turistů, ale musíme využít příležitosti a představit světu i ostatní finality,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává:

„Titul Evropské hlavní město kultury má obrovské přínosy pro ekonomiku. V průměru přináší mimořádný nárůst HDP o 4,5 % na obyvatele. Efekt začíná působit 2 roky před samotným začátkem kulturního roku a trvá až 5 let po jeho skončení. Ekonomiku posilují investice do infrastruktury, do samotného programu, ale zejména příliv domácích i zahraničních turistů.“