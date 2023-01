Češi v zahraničí prezidentskou kampaň sledují. Už řadu let chtějí korespondenční volbu

Prezidenta na příštích pět let vybírají i Češi v zahraničí. V Jižní a Severní Americe začaly volby už o den dříve, aby mohly být výsledky sečtené zároveň s Českem. Mnozí překonávají velké vzdálenosti, a již řadu let volají po zavedení korespondenční volby.

Všichni, se kterými jsme mluvili, se shodují, že prezidentskou kampaň sledují. Například Marta McCabe k volbám rozhodně jde, i když to pro ni znamená letět ze Severní Karolíny do Washingtonu, D.C.. Jak uvedla pro deník Metro, bude jí to stát 4000 korun za letenku a další asi čtyři tisíce za ubytování ve Washingtonu. Cestu si dvakrát nemůže dovolit, musí si totiž brát dovolenou, aby se vůbec mohla do Washingtonu včas dostat.

Obálka pro korespondenční volbu v USA | Foto: Tiffany Tertipes, Unsplash

Pokud by chtěl volit například český občan žijící v Dallasu v Texasu, musel by cestovat také do Washingtonu, D.C., což je stejně daleko jako například z Prahy do Moskvy!

Také Dagmar Straková z Belgie podporuje korespondenční volbu. Je jednou z tváří iniciativy zahraničních Čechů s názvem Chceme volit distančně. Do Bruselu to má necelou hodinu. Ale takové štěstí mnoho občanů nemá. Pro korespondenční volbu je i Zuzana Mukumayi Filipová ze Zambie, které to do Lusaky trvá, jak napsala v mailu, osm hodin.

"Určitě korespondenční volba. I když jsem v minulosti v Zambii volila a jsem ke všem volbám zaregistrovaná, tak je to cestování opravdu náročné, časově i finančně. Navíc dnes je už téměř vše online a věřím, že se to dá zabezpečit tak, aby se minimalizovala možnost zneužití."

Někteří Češi ve Španělsku létají odvolit do Česka

Velké vzdálenosti jsou i ve Španělsku. Podle Petry Nováčkové, konzulky na české ambasádě v Madridu, nemá Česko ve Španělsku žádný generální konzulát, a tudíž je jedinou možností přijet do Madridu."

„Lidé přijíždějí z celého Španělska. Někteří lidé letí volit do České republiky. Koneckonců nejsme tak daleko, takže je mnoho lidí, kteří se rozhodli volit tam. Ale v registru máme lidi z celého Španělska, dokonce i z Kanárských ostrovů. Takže ano, mnoho lidí vynaloží značné úsilí, aby mohli volit na naší ambasádě."

Ambasáda ČR v Madridu | Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Kolem tří hodin trvá cesta k volbám i Kristýně Matysové, která žije deset let ve francouzském Lille.

"Pojedu volit do Paříže. Využiji této příležitosti a sejdu se s přáteli, projdu se po městě, zajdu si na výstavu… Ve Francii žiji od roku 1998. Dřív jsem bydlela v Paříži, takže s volbami nebyl problém, ale od té doby, co žiji v Lille, je to trochu složitější. Za posledních deset let jsem byla v Paříži volit třikrát. Je to pro mě samozřejmě důležité. I když bydlím v cizině, chci se jako Češka podílet na životě v mé zemi. Kdyby bylo možné volit korespondenčně, bylo by to mnohem snazší. Jistě by to mnozí Češi uvítali a využili. Mluvíme o tom i v naší české komunitě v Lille."

Vít Vaníček z Brazílie: Pravomoci prezidenta bych neměnil

Vít Vaníček z Brazílie má sice konzulát tak říkajíc za rohem, korespondenční volbu však podporuje.

"Myslím, že by bylo správné, kdyby minimálně Češi v zahraničí mohli volit korespondenčně, protože Češi, kteří bydlí za oceánem, tak mají nejbližší zastupitelský úřad často tisíce kilometrů."

Vít Vaníček | Foto: soukromý archiv Víta Vaněčka

Jaké pravomoci by podle vás měl mít prezident?

"My jako Česká republika jsme parlamentní demokracií. Největší část exekutivy dělá premiér, s čímž já osobně souhlasím. Prezident je zde ústavní pojistkou. Zároveň je velitelem branných sil. Nedělal bych z České republiky prezidentskou demokracii, jako máme třeba tady v Brazílii."

A jaký by měl být ideální prezident podle Zuzany Mukumayi Filipové z Tanzanie?

"Já osobně bych si přála prezidenta či prezidentku, která chce, abychom byli nadále pevnou součástí Evropské unie, záleží jí na životním prostředí a nebojí se pomáhat lidem v nouzi, zejména co se týče uprchlíků. Lidsky a jednoduše bych na postu prezidenta chtěla vidět člověka, který je poctivý a chce opravdu něco změnit k lepšímu."