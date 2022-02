Česká cimbálová muzika vyráží na turné po USA. Na koncert jsou pozvaní Martina Formanová či plastický chirurg Bohdan Pomahač

Cimbálová muzika Harafica z Uherského Hradiště vyrazí tento týden na turné po USA. Bude hrát v Chicagu, Washingtonu či New Yorku. A v muzeu v Cedar Rapids nechá svůj cimbál.

Harafica by chtěla představit v Americe svůj pohled na tradiční i současnou českou hudbu, řekl ČTK cimbalista a umělecký vedoucí muziky Petr Gablas.

"V rámci komunikace s lidmi ze zámoří víme, že na nás přijdou posluchači, kteří si pamatují tradiční lidové písně tak, jak se u nás hrají. Zároveň přijdou diváci, kteří tohle už můžou znát jenom z doslechu od rodičů a prarodičů. Proto jsem se snažil vytvořit program, který má oslovit diváky napříč generacemi. Ukázat náš pohled na tradiční hudbu, na které jsme vyrostli, až přes naši vlastní tvorbu, kde se objevují prvky řekněme moderní," vysvětluje Petr Gablas.

Chceme nabídnout folklor 21. století

Na organizaci turné se podílí ředitel Českého centra New York Miroslav Konvalina. Jak připomněl, turné cimbálové skupiny bylo naplánované už na Velikonoce 2020. Vše překazila pandemia a uzavření hranic.

"Kapela i my ale o prezentaci živých tradic, právě jak je dělají oni, stojíme, tak jsme se k projektu vrátili a ještě ho rozšířili o další města. Bude to turné už moderního moravského folklorního souboru 21. století," připomněl Miroslav Konvalina.

Zahrají na českém plese v Chicagu i na velvyslanectví

Každé vystoupení bude jiné. Harafica zahraje na českém plese v Chicagu, v Národním českém a slovenském muzeu v Iowě. Ve městě Cedar Rapids půjde o tradičnější program pro potomky českých a slovenských krajanů.

Harafica | Foto: Archiv skupiny Harafica

"Na velmi oficiální úrovni vystoupí Harafica na velvyslanectví České republiky v USA ve Washigtonu, DC. Tam už se představí jako moderní soubor lidových nástrojů. Perličkou bude zastávka v New Jersey, nedaleko Filadelfie, kde zahrají ve velmi úspěšné české kavárně," dodal Konvalina.

Poslední dva koncerty budou v New Yorku, největší koncert turné bude v historické budově Bohemian National Hall na Manhattanu. Poslední vystoupení bude v restauraci, kam je pozvaná Martina Formanová či plastický chirurg Bohdan Pomahač.

Harafica by také měla po turné nechat cimbál, na který Gablas hrál deset let, v muzeu v Cedar Rapids. Učit by se na něm měly také americké děti.