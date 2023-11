Cimbálovka Harafica dovezla krajanům do Spojených států moravské vánoční koledy

Od Miami přes Atlantu, Washington až po New York budou znít moravské koledy a vánoční písně. Krajanům ve Spojených státech je zahraje moderní cimbálová muzika Harafica z Uherského Hradiště, která tam vyrazila na vánoční turné. V zámoří tato mladá kapela pokřtí i své nové album Vánoční příběhy.

Harafica je osmičlenná cimbálová skupina, která se zformovala v roce 1999 na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti. Název Harafica si pak členové zvolili v roce 2005, kdy se od školy osamostatnili. Soubor se zaměřuje nejen na folklor, ale hraje různé žánry.

Cimbálovka vystupuje na různých typech kulturních akcí, jako jsou festivaly, besedy u cimbálu nebo třeba plesy. Hraje samozřejmě i na koncertech a vyráží také koncertní turné. Tradiční moravské lidové písně představili muzikanti i na několika zahraničních cestách, třeba ve Španělsku, Německu, Turecku, Švýcarsku nebo Francii.

Začátkem loňského roku koncertovala kapela také ve Spojených státech. Navštívila tehdy Chicago, kde zahrála na Moravském plese, ve Washingtonu pak vystoupila na české ambasádě, a v New Yorku ve spolupráci s Czech Centre vystoupila na Manhattanu v Bohemia National Hall.

„V rámci turné také zahrála v National Czech and Slovak Museum v Cedar Rapids, kam navíc umělecký vedoucí a cimbalista Petr Gablas přivezl z Česka svůj cimbál, který zde nechal pro využití při výuce a dalších akcích,“ připomíná kapela na webu.

Vánoční příběhy

Na nynější americkou koncertní šňůru, která startuje v American Czech-Slovak Cultural Clubu v Miami, vyrazili muzikanti se sólistkou Kristýnou Daňhelovou. Společně představí nový vánoční program také v Orlandu, Atlantě a Washingtonu. Turné pak hudebníci zakončí dvěma vystoupeními v New Yorku. Na Manhattanu v Bohemia National Hall a také s dětmi z české školy u rozsvěcení vánočního stromu v Astorii.

„O český folklor v současném pojetí je v Americe velký zájem, a to nejen mezi krajany. Největší koncert Haraficu čeká v historickém Grand Ballroomu newyorské Bohemian National Hall. Sál pro 300 lidí se jí před dvěma lety, kdy v USA koncertovala naposledy, podařilo vyprodat a stejné to bude i nyní,“ uvedl ředitel Českého centra New York Miroslav Konvalina.

Miroslav Konvalina | Foto: Pavel Kachlík, Český rozhlas

Muzikanti na turné představí také několik písní ze svého nového alba Vánoční příběhy. „Natáčet jsme začali už před rokem a půl s cílem vydat album, které bychom si sami rádi pustili ke štědrovečerní večeři," připomněl Petr Gablas.

Na desce kromě Kristýny Daňhelové zpívají třeba Tomáš Koláček, Vojta Dyk nebo Adam Plachetka. Říkanku Anděl Páně přednáší Ivan Trojan.

„Vánoční příběhy jsme poskládali ze známějších písniček a koled. Mnohé z nich jistě znáte. Den přeslavný, Na Vánoce dlúhé noce, V půlnoční hodinu, Ta kulhavá Kateřinka… Prostě vánoční album cimbálovky, které si s chutí pustíte ke štědrovečerní večeři a naladíte se tak na tu nejsvátečnější, a přitom úplně pohodovou notu,“ uvádí kapela na svém webu.