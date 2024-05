Česká škola Madrid se v rámci Noci s Andersenem přenesla na hrad Karlštejn

Lásko má já stůňu, svoji pýchu já jen hrál… Znáte Noc na Karlštejně? Kdo by ji neznal! Taková klasika! Česká škola Madrid se v rámci akce Noc s Andersenem přenesla do útrob hradu Karlštejna.

Foto: Česká škola Madrid

Děti tu čelily výzvě dovést krále Karla IV. ke královně. Rozdělily se do jednotlivých družin, a vytvořily si svůj vlastní erb. Vyrazily do hradních komnat, kde čekali středověcí lidé. U kuchtíka děti ochutnávaly různá záhadná koření, u hvězdáře pozorovaly hvězdy, u písaře si zkoušely napsat své iniciály.

Poté na ně čekaly rytířské souboje - kdo postaví nejvyšší hrad či protahování se pod ostřím meče. Také na hradě byla otevřena umělecká místnost, kde děti tvořily odznáčky a záložky. A co by to bylo za noc bez bojovky?

Ráno se děti posilnily královninými kadeřemi v bahenním zábalu. Přišel i král Karel s královnou Alžbětou. To byla největší výhra! Děti od nich dostaly magnetky a králův slib, že bude s královnou trávit více času! Svoji misi splnily a čekají je další úkoly - nadcházející pondělní škola.