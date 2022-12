České Kino Pilotů získalo cenu Europa Cinemas za nejlepší program

Alžběta Macolová | Foto: Kino Pilotů

"Program je takové srdce kina. Když programuji kino, tak přemýšlím o lidech, kteří sem chodí. Potěšilo mě, že i z hlediska kolegů profesionálů toto bylo oceněno," prohlásila ředitelka kina Alžběta Macolová.

"My jsme takový artový multiplex. Máme tři sály. Hrajeme hodně, jsme rekordmani v počtu představení. Máme asi 4 tisíce představení ročně. K naší velké radosti se vracíme k číslům roku 2019, to znamená, že očekáváme asi 80 tisíc diváků za rok."

Kino Pilotů | Foto: Martina Kutková, Radio Prague International

Zajímavá je i historie kina. Ve 20. letech tu bylo letní kino. Později vznikl dům, jehož součástí bylo kino.

"Ve 30. letech si tady architekt Štrunc postavil tento dům. Dole bylo kino, trafika, restaurace. Nahoře měl krásný velký byt s terasou. Bohužel přišla druhá světová válka, a on emigroval. Už se nevrátil. Kino pak bylo zestátněno. V devadesátých letech bylo vráceno restituentům, kteří byli po celém světě, takže se nebyli schopni domluvit, jak by mělo kino fungovat. Byly tady squashové kurty, posilovna, pak deset let ilegální klub do doby, než přišli noví majitelé a dům koupili. To bylo v roce 2015. V tom samém roce můj manžel dostal skvělý nápad mít vlastní kino, aby mohl více ovlivňovat život filmů v kinech. Tak začal pátrat a uviděl nápis Kino Pilotů, když tudy projížděl. Začal zjišťovat, kdo je majitelem domu a velmi rychle se domluvili na tom, že by se mohl ten prostor zrekonstruovat. My jsme pak na vlastní náklady ten prostor zrenovovali a v roce 2016 otevřeli první dva sály."

Děláme i filmové festivaly

Cena Europa Cinemas za nejlepší program pro kino Pilotů | Foto: Martina Kutková, Radio Prague International

Jak dodala Alžběta Macolová, důvodem, proč byla kinu cena udělena, je pestrá nabídka. Důležitým kritériem také bylo, že hrají hodně evropských filmů. A které filmy by sama doporučila?

"Ráda doporučím film Il Boemo. V Clam-Gallasůvově paláci je k němu i výstava. Jsou tam kostýmy a árie, které se do filmu nevešly. Je to v českém i anglickém znění. Z těch nových filmů bych asi zmínila Ameriku od Ofira Graizera, která vstupila do české distribuce. Po novém roce se těším na film Babylon, nový velkofilm americký. Uvídíme, jak se podařil s Bradem Pittem."

Il Boemo - filmový plakát

Majitelé vítězného kina, zdůrazňují, že jsou důležité i různé další aktivity.

"My sami jsme spoluorganizátoři několika festivalů, především izraelského festivalu Kolnoa, který se koná každý podzim. Pak máme netradiční festival surfařských filmů. Vždycky se na tu akci těším, najednou tu máme úplně jiné diváky, kteří třeba běžně do kina nezavítají."

Hodně se mluví o tom, jestli kina přežijí různé technické novinky. Alžběta Macolová je optimistka.

Kino Pilotů | Foto: Martina Kutková, Radio Prague International

"To je téma, ke kterému se opakovaně všichni vrací. To se řešilo, když přišly televize, následně když přišly přehrávače videokazet, DVD, pak přišly platformy. Vždy se řešilo, zda kina tuto změnu přežijí. Teď po covidu přežily také. I na té konferenci Europa Cinemas, kde byli kinaři nejen z Evropy, tak se tohle téma také řešilo. Konference končila optimisticky s tím, že je důležité stále něco vymýšlet, inovovat, ale důležité je i to, co má Kino Pilotů, že je to místo setkávání. A to nedokáže nic úplně nahradit."