Co potřebujete vědět o volbách do Evropského parlamentu?

Základní informace o volbách do Evropského parlamentu 2024

Češi budou volit své zástupce do Evropského parlamentu popáté. Ve všech členských státech EU musí volby proběhnout mezi 6. a 9. červnem. V Česku budou voliči tradičně hlasovat od pátku od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky budou zveřejněny až po skončení hlasování ve všech členských zemích, tedy v neděli pozdě večer.

Ve volbách si letos budeme v Česku vybírat z 30 kandidátek politických stran a hnutí, které se utkají o 21 mandátů, které jsou v Evropském parlamentu pro Česko vyhrazeny. Volí se poměrným volebním systémem, to znamená, že volič hlasuje pro kandidátku strany (podobně jako ve volbách do sněmovny). K dispozici má také dva preferenční hlasy, takže může kroužkovat a tím zvýšit šanci na zvolení dvou konkrétních kandidátů.

Česko není ve volbách do EP rozděleno na volební obvody, celá republika je jedním volebním obvodem. Pro zvolení musí jednotlivá strana získat nejméně 5% hlasů. Tato omezující klauzule není stejná ve všech členských státech, v některých zemích je snížena na 2 nebo 3 procenta.

Ve volbách do Evropského parlamentu mohou v Česku hlasovat i občané jiných států EU, pokud mají v zemi trvalý nebo přechodný pobyt. Musí se ale k volbám zaregistrovat u příslušného městského úřadu nejpozději 40 dnů před konáním voleb. Cizinci, kteří se takto registrovali k minulým evropským volbám a stále v ČR pobývají, se k volbám znovu registrovat nemusejí.

Ve volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat v zahraničí. Výjimkou jsou občané, kteří mají trvalý nebo dlouhodobý pobyt v některé členské zemi v EU. V takovém případě si ale budete vybírat z kandidátů, kteří se ucházejí o zvolení v daném státě. Pokud tedy například žijete v Německu, budete volit některou z německých stran. Analogicky v Česku žijící Němec bude vybírat mezi českými kandidáty. V těchto volbách tedy nelze hlasovat na velvyslanectvích a konzulátech.