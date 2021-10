Dlužníkem bylo i batole. Novela zákona podle Člověka v tísni pomohla řešit dětské dluhy

Data Člověka v tísni se liší od statistik Exekutorské komory. Ta uvádí, že v Česku má exekuci 2252 dětí a mladých do 18 let. Po téměř dvou třetinách z nich exekutoři vymáhají částku nižší než 2000.

Proč se obě statistiky liší? Podle organizace Člověk v tísni může být dnes dětským dlužníkům už 22 let, ale stále řeší dluhy, které pochází třeba z jedenácti let. Obce navíc neevidují poplatek za odpad jako závazek za nezletilé.

"Dluh začal třeba v 11 letech, výměr o tom nezaplaceném poplatku přicházel do 16 let a exekučně to obec začala vymáhat v 18 letech. Jak v tomto případě zjistíte v evidenci exekucí, že je to dluh za dobu, kdy byl člověk nezletilý," uvedla Vlastimila Feistingerová, která se dětskými dluhy dlouhodobě zabývá.

Za jízdu načerno se dluh vyšplhal na 22 tisíc

Foto: Lenka Žižková, Radio Prague International

Od roku 2015 se už částky vymáhají po zákonném zástupci dítěte. V posledních letech se snížila i odměna exekutora a náklady.

"Třeba u jedné pokuty za jízdu načerno se lístek za 9 korun s pokutou 1200, v exekuci vyšplhal do 22 tisícové částky."

Dlužníkem se stalo nevědomky i batole.

"Asi nejmladší klient, kterého jsme zaznamenali, bylo dvouleté dítě. Bylo to za regulační poplatek v nemocnici. Dítě bylo na lůžkovém kojeneckém oddělení, protože jeho matka zrovna rodila a nemohla se o něj starat."

Zastavování exekucí u dětských dluhů je snažší

Senát letos schválil novelu o zadlužení dětí. Dluh by měl být omezený výší jmění při vstupu do dospělosti. Podle Vlastimily Feistingerové novela pomohla.

"Určitě toto opatření pomohlo zejména směrem do budoucnosti. Přestávají se ty exekuční dluhy vymáhat, například Dopravní podnik v Plzni zastavil řadu exekucí u nezletilých do 15 let. Některé obce na naši výzvu, nebo samy, protože to téma víří jak mediálně, tak mezi lidmi, začaly ty pohledávky zastavovat. A výrazně tomu pomohla i ta novela, která nabyla účinnosti 1.7. 2021. V současnosti je ten proces daleko jednodušší, stačí navrhnout zastavení exekuce."

Vlastimila Feistingerová si vybavuje dvě absurdní exekuce.

"Byl to dluh za zdravotní péči u dívky, která byla popálená, bylo jí jedenáct let. Druhý případ byl, že matka zfalšovala údaje při sjednávání spotřebitelského úvěru. Uvedla tam údaje své dcery. Úvěrová společnost pak vymáhala úvěr po té nezletilé. To byl takový exces, který se myslím nestává často. Dopadlo to nakonec dobře."



Děti podle psychologů ještě nedokážou chápat závazky ke společnosti. Exekuce pak nedává smysl. Naopak může ohrozit jejich další vývoj. Děti vyrůstají a dospívají v pocitu ohrožení. Narušuje se jejich motivace ke studiu či postoj k práci.