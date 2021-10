Milostivé léto nabízí jedinečnou šanci. Lidé mohou zaplatit dluhy bez penále a úroků

Zákon byl totiž schválen v létě a od 28. října mají dlužníci tři měsíce na to, aby zaplatili původní dlužnou částku, neboli jistinu a 908 korun exekutorovi. Další poplatky se ruší. Podle odhadu expertů se to může týkat zhruba 300 tisíc lidí.

"Klíčové je, že je potřeba zjistit, jaká je ta nezaplacená jistina. A to, co je naprosto zásadní, každý dlužník, který chce využít milostivého léta, musí prokazatelným způsobem dát exekutorovi vědět, že chce využít to milostivé léto. Pokud tak neučiní, tak exekutor tu došlou platbu normálně započítá podle sazebníku," vysvětlil Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Zadlužení nesmějí být v insolvenci.

Jeli jste načerno? Jedinečná šance, jak se zbavit exekuce

Foto: Tomáš Adamec, Český rozhlas

Například v Ostravě by milostivé léto mohlo zbavit dluhů 18.500 lidí, kteří cestovali načerno. Původně nízká částka jim díky penále a poplatkům narostla na několik tisíc korun.

Mluvčí Charity České republiky Simona Cigánková lidem doporučuje, aby se nejprve obrátili na charitní poradny. "Tam jim zdarma vysvětlí přesný postup při oddlužení, případně poradí s administrativou."

Podle zákona se milostivé léto týká dluhů u radnic, nemocnic, dopravních podniků, technických služeb či státních a polostátních firem, které vymáhá soudní exekutor.

Situace dlužníků zdravotních pojišťoven je nejasná

Zatím není jasné, zda budou moci milostivé léto využít i klienti s dluhem u zdravotních pojišťoven. Například největší Všeobecné zdravotní pojišťovně dluží 230 tisíc lidí 29 miliard korun. 13 miliard je jistina a 16 miliard penále.

Pojišťovna sklízí kritiku za to, že chce penále vymáhat jako jistinu. "Penále by bez jistiny nikdy nevzniklo. Není možné ho označovat za jistinu a pokračovat v jeho vymáhání," uvedl šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný. Zákonodárci jsou ale podle něho připraveni k rychlé novele.

Na dluhovou poradenskou linku se denně obrací více než stovka lidí. Jak uvedl Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, která linku provozuje, hlásí se na ni i dárci, kteří chtějí dlužníkům pomoci.