Milostivé léto končí. Část lidí se zbavila exekucí, mnozí neměli peníze na zaplacení jistiny

Odpuštěné pak mají úroky, penále a další poplatky. Do dluhů se může dostat spousta lidí, vysvětluje Pavla Kubešová z dluhové poradny šternberské charity.

Ilustrační foto: František Tichý, Český rozhlas

"Paní Aničce zemřel partner a ona zůstala na hrazení všech nákladů na bydlení a dalších nákladů na život sama. Musela se přestěhovat a vznikl jí za poslední měsíc bydlení dluh na elektřině, o kterém ani nevěděla, že má. Před stěhováním nedostala vyrozumění o platebním rozkazu."

Na dluh přišla, když jí začal exekutor srážet část mzdy. Díky Milostivému létu zaplatila 5000 korun a odměnu exekutorovi. Zbylých asi 20 tisíc už doplácet nemusela.

Ilustrační foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Jak dodává vedoucí charity ve Šternberku Dana Axmanová, je dobře, že tato akce vznikla.

"Největší pozitivita je, že se rozhoupala spousta lidí a ty dluhy začala řešit. Nám rapidně za ty tři měsíce stoupl počet klientů."

Milostivé léto by se mohlo zopakovat

Podle údajů Exekutorské komory bylo v Česku na konci loňského října skoro 712 tisíc dlužníků. Přehled o tom, kolik lidí akci využilo, by komora měla mít v březnu. Šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný předpokládá, že by se Milostivé léto mohlo zopakovat.

Marek Výborný | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

"Představa je taková, že by se ten institut ještě jednou na ty tři měsíce zopakoval. Pravděpodobně v podzimních měsících. V úvahu přichází září, říjen a listopad. Má to své důvody. I exekutoři mají své rodiny a chtějí v létě trávit nějaký čas na dovolené. Samozřejmě jsme připravení i k dalším debatám, například o výši té odměny."

Podle Výborného Milostivé léto pomohlo dlužníkům, ale i věřitelům. Mohli vymoci pohledávky, které by jinak nezískali.

Mnozí neměli peníze na zaplacení jistiny

Ilustrační foto: Václav Plecháček, Český rozhlas

A jak současná akce dopadla? V některých regionech pomohla jen malé části lidí, kteří se kvůli dluhům dostali do exekucí. Mnohým lidem totiž chyběly peníze na splacení jistiny. Řada lidí měla dluhy také u úvěrových společností nebo firem, které do projektu nebyly zapojeny, proto se raději rozhodli pro insolvenci.

Milostivé léto se týkalo například lidí s exekucemi na dluh u dopravních podniků, zdravotních pojišťoven, radnic, technických služeb či státních a polostátních firem, jako je ČEZ. Řadě lidí ve splacení zabránilo prudké zdražení energií. Místo srovnání dluhů museli hradit vysoké zálohy.

Ilustrační foto: ČT24

Tento problém ale pokoušela vyřešit například organizace Člověk v tísni, která právě na zaplacení jistin dlužníků uspořádala sbírku na svých webových stránkách.

Půjčku například využila paní, která z bytu odešla kvůli alkoholismu manžela. Ten neplatil nájem a vznikl tak dluh 92.000 korun. Včetně poplatků ale úřady po ženě se třemi dětmi vymáhaly téměř 970.000 korun. I když pracuje a na nájem přispívá z brigády syn, splacení dluhu by bylo nad její síly. Ze sbírky Člověka v tísni dostala 92.000, které uhradila a v rámci milostivého léta jí byl zbytek dluhu odpuštěn.

Sbírky ocenila i Charita v Moravské Třebové. Její odborník na právo Pavel Šejnoha pomáhal vyplnit žádosti desítkám lidí. Mají šanci splatit dluhy?

Pavel Šejnoha | Foto: Charita Moravská Třebová

"Mají šanci, protože jsou vypsané některé sbírky, které jim mohou pomoci se zaplacením té jistiny, když je vysoká a ten případ je nějakým způsobem výjimečný třeba v tom, jak se do toho člověk dostal. Jestli to je v důsledku nějaké živelné pohromy nebo rozpadu rodiny, třeba s domácím násilím a tak dále."

Také Pavel Šejnoha podporuje opakování Milostivého léta, a to ze dvou důvodů.

"Lidé měli málo času našetřit si peníze na to, aby byli aspoň schopni zaplatit ten původní dluh a druhý důvod je ten, aby se to nové Milostivé léto konečně vztahovalo i na jiné druhy vymáhání dluhů, než jenom soudními exekutory. Není žádný rozumný důvod pro to, aby se Milostivé léto nevztahovalo na dluhy, které si vymáhá stát sám prostřednictvím finančních úřadů, celních úřadů, nebo města."