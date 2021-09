Platební morálka Čechů se dál zlepšuje, mezi mladými lidmi i živnostníky

Platební morálka lidí se v Česku nadále zlepšuje, a to především mezi mladými lidmi. Nesplacené dluhy má v Česku také míň živnostníků než dřív. Vyplývá to z dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Úvěry mělo na konci června přes 141 tisíc živnostníků. Počet těch, kteří je nesplácejí, klesl ve všech krajích.

Úspory českých domácností vzrostly za první pololetí na 2,99 bilionu korun. Objem jejich úvěrů přitom narostl o 93 miliard a činil 1,9 bilionu korun. Úspory firem vzrostly o 41 miliard, objem úvěrů se zvýšil o 21 miliard. Nejrychleji rostly úspory živnostníků, objem jejich úvěrů přitom stagnoval. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

I když se postupně zvyšuje zadlužení domácností v důsledku úvěrů na bydlení, platební morálka se nezhoršuje. Podíl nesplácených úvěrů byl na konci července na stejné úrovni, jako tomu bylo na začátku roku. Mírně se zhoršilo splácení úvěrů na spotřebu, což však vyvážila zlepšující se platební morálka u úvěrů na bydlení.

Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Na konci prvního pololetí řádně nesplácelo hypotéky a úvěry ze stavebního spoření pouze 12 tisíc lidí, o třetinu méně než o rok dříve. Počet problémových dlužníků se snižoval nejrychleji mezi mladými lidmi do 29 let.

„Rychlý pokles počtu lidí, kteří nesplácejí své úvěry, může být způsoben na jedné straně tím, že měli omezené možnosti pro útratu svých peněz a části z nich tak zbývalo více peněz na splátky úvěrů, na druhé straně také tím, že se obecně snižuje počet lidí s úvěry na bydlení i na spotřebu,“ vysvětluje Lenka Novotná, výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací.

Je to podle ní dané jednak zvýšenou opatrností lidí v době ekonomické nejistoty, jednak přísnějším posuzováním úvěruschopnosti ze strany finančních institucí.

Nejvyšší částky dluží živnostníci mezi 35 a 44 lety

Co se týče živnostníků, úvěr od bank a nebankovních finančních institucí mělo na konci června přes 141 tisíc živnostníků. Jejich celkový dluh činil 116,4 miliardy korun, z toho nebyly řádně spláceny pouze 2 miliardy, tedy 1,7 procenta.

„V celé České republice skutečně podniká přes 1 milion živnostníků, ke konci června mělo 13 procent z nich nějaký úvěr u bank a nebankovních finančních institucí,“ uvedl výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Jiří Rajl, foto: YouTube

Své dluhy nezvládalo řádně splácet 6,5 tisíce živnostníků, o 3 procentaméně než předchozí měsíc. „Živnostníci měli horší situaci, pandemie je výrazně ovlivnila a projevovalo se to právě v tom, že nespláceli své závazky tak dobře. Ale je vidět, že se dostávají zase do nějakého provozu, kde jsou schopni své závazky splácet,“ dodal Rajl.

Nejmenší podíl ohrožených dlužníků byl ke konci června ve Středočeském kraji a v Praze, největší naopak v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Co se týče věkových skupin, nejvyšší průměrné částky dluží mladší lidé ve věku 35-44 let. Jde o průměrnou částku 975 tisíc na dlužníka. Živnostníci mladší než 35 let pak tvoří menší podíly jak na počtu dlužníků, tak na celkovém objemu dluhu. Rovněž průměrné částky dluhu jsou u nich nižší.