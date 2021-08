Historii místa i vzpomínky pamětníků přibližuje Muzeum Lennonovy zdi

Historie nápisů na zdi sahá podle pamětníků do 60. let 20. století, kdy se zde objevovaly vzkazy pro Jana Wericha, který bydlel nedaleko na Kampě, později se přidaly protestní nápisy.

Po smrti Johna Lennona v prosinci 1980 někdo využil prázdné kamenné desky k vytvoření symbolického náhrobku. Brzy se na blízké zdi začaly objevovat graffiti inspirované Johnem Lennonem a útržky textů písní skupiny Beatles. Později se tu podepisovaly petice, požadující propuštění politických vězňů.

Nejdřív diplomová práce, pak muzeum

Eva Ticháková | Foto: Zoé Samin, Radio Prague International

Kousek od Lennonovy zdi vzniklo muzeum, které tu otevřela Eva Ticháková. Součástí expozice je i krátký dokumentární film o historii Lennonovy zdi. Obsahuje rozhovory s pamětníky, dobové materiály a atmosféru doby, kdy Lennonova zeď nebyla jen turistickou atrakcí.

Na co se návštěvníci Muzea Lennonovy zdi mohou těšit?

"Jsou to zejména fotografie Lennonovy zdi od počátku, kdy se tady na Kampě a v okolí začalo psát na zdi, až po dnešní den, kdy se po revoluci zeď proměnila spíš v turistickou atrakci. Vyprávíme, co vše se mezitím odehrálo, jak ta zeď symbolizovala vzdor proti režimu. Scházeli se u ní lidi, chodili tam zpívat a vzpomínat na svého idola demokracie a svobody Johna Lennona."

Jak tento projekt vznikl, je pravda, že to byla původně vaše diplomová práce?

Muzeum Lennonovy zdi | Foto: Zoé Samin, Radio Prague International

"Je to pravda, hledala jsem téma diplomky, které by mě bavilo. Byla jsem vždycky velká fanynka Beatles a studovala cestovní ruch. Tak jsem tyto dvě témata potřebovala spojit. Zároveň jsem se na studia ocitla v Praze, takže jsem znala Lennonovu zeď a chodívala sem i každého 8. prosince vzpomínat na Johna Lennona, zahrát si s kamarády na kytary. Měla jsem k tomu místu vztah a napadlo mě, že po té historii, která je tak zajímavá ty davy turistů, které ke zdi chodí, často vůbec nevědí."

Muzeum jste otevřela v době pandemie, kdy turismus není na stejných číslech jako předtím.

Muzeum Lennonovy zdi | Foto: Zoé Samin, Radio Prague International

"Určitě se to rozjíždí pomalu, ale věřím, že jak se o tom lidi budou postupně dozvídat, tak je to zaujme a budou lákat i ostatní. Vždycky ti, co nakonec přijdou, jsou strašně nadšení, z nápadu a i z toho, jak je to opravdu provedené."

Je něco, co byste potenciálním návštěvníkům chtěla vzkázat? Proč mají přijít?

"Určitě je velkým lákadlem krátký dokumentární film, ke kterému vám udělám skvělou kávu a něco dobrého. Můžete si posedět půl hodinky a oddechnou trošku od shonu venku. Je to tady hezké a příjemná atmosféra."