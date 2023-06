Jak chutná pivo podle 3000 let staré receptury? Čepovat se bude na pardubickém zámku

Pivo uvařené podle 3000 let staré receptury mohou v sobotu ochutnat návštěvníci Pardubického festivalu piva. Dostalo název Sluneční bárka. Kde se nádoba se zbytky piva objevila? Jaké byliny obsahuje? Byl pelyněk v té době halucinogenní?

Bronzová nádoby z Kladiny, ve které se našlo nejstarší pivo | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Všechno začalo nálezem vzácné bronzové nádoby, která se dostala do muzea v roce 2017. Obětní vědro pochází z let 1025 až 920 před naším letopočtem. Jak uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek, u obce Kladina ji objevil náhodný nálezce.

"Nebyla poškozená, ani vyjmutá. Mohli jsme ji tak dostat ven i s tím obsahem. Ten se následně podařilo identifikovat. Byly tu různé stopy bylin a také stopy prosa. Kolegy z Univerzity Palackého v Olomouci napadlo, že by o tom obsahu mohli zjistit něco víc. Začali zkoumat, k čemu ty byliny a proso mohly sloužit.

Byly dvě hypotézy. Podle jedné v tom mohla být kaše nebo nějaký kašovitý pokrm. Podle druhé bylinné pivo. V současné době se totiž piva typu Gruit vyrábějí podobným způsobem. Lukáš Kučera, který je chemik, sestavil do tabulek jednotlivé ingredience, a postupně zkoušel vařit pivo, až se mu podařil poměrně chutný nápoj, který je inspirován bylinným prosným pivem, které se tu používalo k rituálním účelům před 3000 lety."

Blízkost k bohům podpořil alkohol i bylinky

Lukáš Kučera s pivem z prosa|Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Jaké byliny vaše pivo obsahuje?

"Jsou to byliny, které by měly pomáhat ke zdraví celého těla. Je tam například tužebník nebo pelyněk. Ten, který se používal dřív, mohl být i halucinogenní. Takže i ta cesta k blízkosti bohům mohla být podpořena nejenom alkoholickým nápojem, ale i těmi bylinkami."

Proč se pivo jmenuje Sluneční bárka?

"Ta nádoba, ve které se pivo našlo, je velmi bohatě zdobená tepáním. A to vyobrazuje bárku, na níž je sluneční kruh, a tu bárku táhnou ptáci, zřejmě labutě nebo kachny. To je vlastně symbol, který doprovází tyto artefakty z pozdní doby bronzové. Ukazuje na rozšířenost slunečního božstva, nebo náboženského rituálu, který byl spojen s pohybem Slunce po obloze."

Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Pivo podle starověké receptury se bude čepovat dál

Festival piva v Pardubicích | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

"Počítáme s tím, že prvních 700 lidí by mohlo ochutnat to naše pivo. Naše pivo je velmi široký pojem, protože musíme říct, že na jeho výrobě se podílí naši kolegové z Pivovaru Bohdaneč ve Středočeském kraji."

Bude to ojedinělý počin, nebo budete pivo vařit dál při různých příležitostech?

"My doufáme, že bude návštěvníkům chutnat. Byli bychom rádi, abychom to pivo mohli vařit pořád, nebo pokud po něm bude poptávka. Počítáme i s dalšími akcemi, jako jsou třeba Dny archeologie. Na pardubickém zámku máme spoustu kulturních akcí přes léto, takže u toho se vždy to pivo objeví. Zároveň bychom ho rádi zalahvovali s informací o historii a příběhu toho piva na etiketě, a prodávali ho návštěvníkům u nás na zámku, v informačním centru a na dalších místech."