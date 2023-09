Jméno Václav patří do třicítky nejčastějších jmen

Žanety Dvořákové z Ústavu pro jazyk český jsme se zeptali, kdy se poprvé jméno Václav objevilo?

Žaneta Dvořáková | Foto: Adam Kebrt, Český rozhlas

"Kdy přesně vzniklo, nevíme, ale zcela jistě patří do té nejstarší vrstvy slovanských jmen, která známe. Víme, že poprvé se nám jméno Václav jako jméno pro měšťana objevilo v listinách v roce 1177. Ale jak časté v té době bylo, to bohužel nevíme."

Co jméno Václav znamená? A jaké jsou jeho další formy?

"Znamená doslova 'více slavný'. A je zajímavé, že jméno jeho bratra Boleslava se vykládá stejně, také jako 'více slavný'."

Jaké byly další varianty jména Václav?

"V latině se používala podoba Wenceslaus. V polštině máme Więcesław a podobně."

Se jménem Václav se setkáváme i v dnešní době. Jaká je popularita jména? Klesá nebo stoupá?

"Co do počtu nositelů, Václav pořád patří mezi častější rodná jména u nás. Ale trošičku klesá. Nejvíc Václavů se nám narodilo bezprostředně po druhé světové válce, v letech 1946 až 1948. Dnes patří do třicítky nejčastějších jmen pro narozené chlapečky."

Kteří jsou známí nositelé jména? Patří k nim například Václav Klaus, Václav Havel.

"Před tím bylo několik králů jménem Václav, i Karel IV. se původně jmenoval Václav. Z těch známých osobností mě třeba napadá básník Václav Hrabě, malíř Václav Brožík, herec Václav Vydra. Určitě bychom našli spoustu dalších."