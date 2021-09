Koudelka daroval Česku 2000 snímků: Mám jistotu, že bude s tím, co jsem v životě udělal, správně zacházeno

„Já, který jsem celý život dostával, jsem se najednou dostal do situace, že můžu dávat. A velice mě to těší.“ Těmito slovy světoznámý fotograf Josef Koudelka, dosud jediný Čech, jenž se stal členem prestižní agentury Magnum Photos, komentoval darování dvou tisíc svých snímků českým muzeím a galeriím.

Josef Koudelka | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Josef Koudelka patří k nejvýznamnějším fotografům 20. století. Proslavil se svými snímky invaze vojsk Varšavské smlouvy v Praze, které propašoval za hranice a které pak obletěly celý svět. V roce 1970 opustil Československo, na čas se usadil ve Velké Británii a později ve Francii. Do staré vlasti se vrátil po Sametové revoluci. Koudelka má české i francouzské občanství.

Je držitelem řady významných ocenění udělených v ČR i v zahraničí. Jeho fotografie vlastní přední světové galerie. Mezi jeho nejslavnější fotografické cykly patří kromě Invaze také Začátky, Divadlo, Cikáni, Exily, Chaos či Černý trojúhelník.

Jednání o rozsáhlém daru Josefa Koudelky své vlasti trvala přes čtrnáct let a skončila na Ministerstvu kultury podpisem smlouvy. „Mám jistotu, že se ten dar dostal do správných míst a správných rukou a že s tím, co jsem v životě udělal, bude v budoucnosti správně zacházeno. Jsem rád, že jsme se dostali dnes do tohoto bodu, že uzavíráme tento dar a že můžeme jít k něčemu dalšímu,“ uvedl na ministerstvu 83letý Koudelka.

Foto: © Josef Koudelka, Magnum Photos

Celý fotografický svět nám závidí

Foto: Josef Kaňka, Český rozhlas

Největší část jeho daru, 1800 položek včetně slavného cyklu Invaze, získá Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, další pak Národní muzeum a Moravská galerie v Brně. Uměleckoprůmyslové muzeum vybudovalo nový depozitář, kde jsou fotografie umístěny.

Vedle rozsáhlých autorských souborů Františka Drtikola a Josefa Sudka, které muzeum také získalo darem, bude kolekce Josefa Koudelky patřit k nejvýznamnějším souborům světové fotografie v českých sbírkách.

„Je to strašně krásný pocit. Včetně toho, že pro sbírky se podařilo získat něco, co s nadsázkou řeknu, nám celý fotografický svět závidí,“ popsala v rozhovoru pro Český rozhlas své pocity z nově získané sbírky ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea Helena Koenigsmarková.

Snažím se dát do pořádku všechny věci

Fotograf naznačil, že i po předání daru bude pokračovat jeho spolupráce s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze. Mimo jiné i kvůli poslední fotografově sérii s názvem Ruiny, která momentálně objíždí evropské výstavy, a která shrnuje jeho třicetileté systematické putování po památkách antické civilizace nejen v Evropě, ale i v severní Africe a na Blízkém východě.

„Kniha Ruiny je výsledek třicetileté práce kolem Středozemního moře. Všechny země kolem tohoto moře jsem navštívil alespoň dvakrát, více než 200 nejdůležitějších archeologických míst. A výsledkem toho je velká výstava, která začala v Paříži, pokračovala do Říma a mluví se, že příští rok by měla jít i do Atén. Je jasné, že až jednou to putování výstavy skončí, přijde výstava k vám,“ uvedl Koudelka.

Foto: © Josef Koudelka, Magnum Photos

Josef Koudelka přiznal, že pro něj vždycky bylo na prvním místě fotografovat a cestovat. „Teď, když nemůžu cestovat, snažím se dát do pořádku všechny věci, musím prohlédnout těch 30 tisíc kontaktů a zjistit, co tam je. Protože až tady nebudu, nikdo už to nezjistí."