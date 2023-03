Krajané v akváriu

Československý soubor na scéně Honda Pacific Theatre | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Osmnáctý ročník festivalu lidových tradic a zvyků letos hostilo pacifické akvárium v přístavu Rainbow v kalifornském Long Beach. Architektura akvária je inspirována tyčícími se vlnami Pacifiku, které odrážejí tekutou a dynamickou náladu oceánu. Každoročně přivítá až 1,5 milionu návštěvníků, aby se seznámili se sbírkou více než jedenácti tisíc živočichů v exponátech a akváriích. Na konci března ale kromě milovníků podmořské fauny a flóry zavítaly do akvária i milovníci folklóru. A zástupci toho z Česka a Slovenska se rozhodně neztratili. Mezi dvěma tucty dětských tanečních a pěveckých souborů z celého světa od Kambodži, Koreje, Irska až po západoafrický tým bubeníků, slavily děti reprezentující umění České a Slovenské republiky ohromný úspěch. Soubory Podkovička a Podkovienka ze San Diega se představily během dvacetiminutového vystoupení. Pod taktovkou principálky Anky Hradské dokázaly v rytmu hudby roztleskat celý sál návštěvníků Honda Pacific Vision v centrální budově akvária.

Vstupní hale dominuje velryba | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Horalský tanec a zpěv lidovek Poza Noga, Mrvenica, Kotek a Myš ukázaly, že melodie a rytmus nezná hranice. Nejednalo se o žádnou neobvyklou činnost krajanů, dobrovolníků a nadšenců, ale o ukázku lidových tradic a v neposlední řadě i přehlídku ručně vyšívaných originálních kostýmů.

Oblékání do kroje je náročnou disciplínou

Kroje a jejich oblékání není legrace | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Zakladatelka skupiny lidových tanců paní Anka Hradská | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

„Kyjovský kroj, který patří v našem souboru k nejzajímavějším, je nádherný, ale má i své nároky,” říká Martina Němečková. "Kompletně složený kroj i s tureckým šátkem může zabrat až dvě hodiny oblékaní. To zaleží na tom, jaký je počet a míra naškrobení spodniček. To se liší podle typu kroje – pod kroj polo-sváteční postačují v průměru dvě suknice mírně škrobené, neřádkované. Sváteční varianta vyžaduje spodničky tuhé, pravidelně nakulmované. Jejich počet kolísá od dvou do pěti v závislosti tradici určité obce, ale i odvaze nositelky, jak chce byt široká. Čím víc podsuknic, tím je to nepohodlnější k tanci. My v našem souboru musíme zvládnout oblékání kyjovského kroje před vystoupením maximálně za 30-45 minut, a jedna druhé při tom pomáháme, takže u složitého kroje se mohou kmitat až tři páry rukou", vysvětluje principálka souboru.

Příprava na vystoupení | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Dvoudenní mezinárodní dětský festival, přilákal do akvária tisíce návštěvníků, kteří tak měli možnost seznámit se nejenom s oceánografií Pacifiku, ale i s lidovými tradicemi a zvyky po celém světě.