Čtyřkomorová galvanická lázeň | Foto: Bohemia - lázně a. s.

Obrácenou stranou mince je, že ceny jsou ve Varech výrazně vyšší než na českém venkově. Nedostatek zahraničních turistů spojený s pandemií covidu ale přiměl i některé karlovarské podniky ke snížení cen.

V Karlových Varech se tradičně zaměřují na léčení nemocí trávicího ústrojí a látkové výměny. Lidem s těmito diagnózami skvěle pomáhá místní pitná kúra. Nicméně karlovarská sanatoria dnes přijímají i pacienty s pohybovými problémy nebo po onkologických nemocech. Speciální program tady mají pro lidi, které trápí paradentóza. Funkčních pramenů je ve Varech 14. Lázeňským pacientům vybere vhodný pramen lékař, turisté se musí spolehnout na intuici. Základní chemické složení všech pramenů je téměř shodné, liší se teplotou, obsahem volného rozpuštěného oxidu uhličitého, radioaktivitou a koncentrací vedlejších a stopových látek.

Voda z pramenů se má pít pomalu a při chůzi

Foto: Jiří Matoušek, Flickr, CC BY 2.0

Pití minerální vody z pramenů je svérázná ceremonie. „Minerálka se má správně pít pouze ze speciálních kalíšků, které se prodávají na kolonádě. Vodu je třeba pít malými doušky během pomalé chůze. Vodu pijte třikrát denně, zhruba 40 minut před jídlem,“ vysvětluje průvodkyně Galina Vondráčková. Vodu z pramenů mohou samozřejmě vyzkoušet i turisté. Pro jistotu ale nepijte minerálku po litrech, v tom případě by se mohly dostavit projímavé účinky, což na výletě nemusí být zrovna příjemné.

Nábřeží u řeky Teplá | Foto: Libor Kukal, Radio Prague International

Město nebo dort?

Karlovy Vary obklopují lesy | Foto: Libor Kukal, Radio Prague International

V Karlových Varech si každý najde to své. Kdo chce na procházky do lesa, může. Město je ze všech stran obklopeno lesy. Kdo chce chodit po obchodech, toho na kolonádě čekají stovky obchodů včetně luxusních butiků. Koho zajímá architektura, ten může obdivovat desítky nádherných budov. Funkcionalistickou strohost ve Varech nehledejte, ne náhodou slavný architekt Le Corbusier o Varech prohlásil, že to není město, ale slet nazdobených dortů. Nechybí zde kulturní vyžití, zvláště pokud přijedete v době konání Mezinárodního filmového festivalu.

Slavný Grandhotel Pupp | Foto: whereisemil, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

A kdo má rád historky o slavných lidech, ten nesmí vynechat návštěvu nejslavnějšího místního hotelu Pupp. Na dlažbě před hotelem si můžete prohlížet dlažební kostky se jmény významných hostů. Najdete tu Friedricha Engelse i Johna Travoltu, Fryderika Chopina i Leonarda DiCapria. Jestlipak byli ubytováni ve stejném pokoji? Díky filmovému festivalu přijíždějí hollywoodské hvězdy do města pravidelně, při vší úctě k nim ale historicky nejvýznamnějšími návštěvníky lázní byli ruský car Petr I. a německý básník Johann Wolfgang Goethe, oba si město zamilovali.

Rusové k Varům patří už dávno, letos je jich málo

Pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla | Foto: Martin Brázdil, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Právě už od dob cara Petra I. si Karlovy Vary oblíbili Rusové. Od té doby, kdy se otevřely hranice a Rusové si mohou dopřát dovolenou v cizině, je zde ruských návštěvníků opravdu hodně. Nicméně covid hranice opět zabouchnul a ruštinu je teď ve městě slyšet podstatně méně. Řada českých návštěvníků z toho má radost, že teď mají Vary zase „pro sebe“. Mnohým místním podnikatelům to ale radost nedělá. „Vždyť nás tady ti Rusové živili. Češi nikdy tolik jezdit nebudou, ti chtějí k moři, a ne do lázní,“ říká taxikář Jiří Novotný. O tom, že Rusové k Varům patřili už dávno, nakonec svědčí i zdobný pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla, který patří k hlavním pamětihodnostem lázeňského města.

Vyléčí vás Becherovka?

„Nikam to nepište, ale Becherovka je stejně lepší než všechny ty prameny na kolonádě. Měli by nám ji dávat v lázních k obědu, na pojišťovnu. Hned by si všichni vyléčili žaludek,“ říká pacient z Pardubic, který se nepřál být jmenován. Je pravda, že Karlovy Vary jsou známé nejen svými lázněmi, ale ještě i Becherovkou a Moserem. Obě značky jsou slavné daleko za hranicemi republiky. I likérka i sklárna mají ve městě své muzeum, takže pokud je příliš chladno nebo příliš horko na procházku, vždycky můžete jít do muzea.

Jak známo, Goethe se ve Varech zamiloval, vyléčil a psal zde svá nejlepší díla. Když tohle udělaly nejslavnější české lázně s Johannem Wolfgangem, nechcete zkusit, co udělají Vary s Vámi?