Made by Fire. Unikátní výstava představuje v Miláně špičkové české designéry skla a porcelánu

Projde české sklo a porcelán zkouškou ohně? Na nejsledovanější světové přehlídce designu Milano Design Week se prezentuje výstava Made by Fire – jedinečná svého druhu, která představuje špičkové české designéry. Jde o jednu z největších výstav českého skla, porcelánu a keramiky v novodobé historii Česka.

Vizualizace výstavy Made by Fire | Foto: Moravská galerie v Brně/ČT24

Výstava Made by Fire je součástí oslav výročí 150 let od založení Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Pořádá ji Moravská galerie v Brně spolu s festivalem Designblok. Na mezinárodní módní přehlídce Milan Design Week představuje více než padesát předmětů ze skla, porcelánu a keramiky, které spojuje identický původ – všechny pocházejí z topenišť českých pecí. Od nich se také odvíjí název Made by Fire.

David Valner | Foto: Moravská galerie v Brně/ČT24

Tento ucelený výběr představuje jednu z největších výstav českého skla, porcelánu a keramiky v zahraničí posledních let. „Je to rozhodně unikátní projekt svým rozsahem, protože od dob revoluce žádná taková reprezentace českého designu v zahraničí určitě neproběhla, nebo o ní nevím, a je to velká šance pro české designéry,“ řekla ČTK kurátorka projektu Eva Slunečková.

Dodala, že ambicí projektu je představit český design v co nejlepším světle, ale zároveň klást kritické otázky, například zda má smysl zachraňovat české řemeslo pod tíhou všech krizí, kterým v současné době čelí.

Výstava kromě současné české tvorby apeluje i na otázky týkající se globální ekonomiky a životního prostředí. Podle organizátorů se soustředí na výzvy, jako jsou mimo jiné zvyšující se náklady, souboj s levnou asijskou produkcí nebo význam zachování řemesla. Prostřednictvím svých děl autoři polemizují o budoucnosti a životaschopnosti sklářství a produkce porcelánu a keramiky. Expozicí provází čtveřice tematických okruhů: Průmysl – výroba a zánik, Adaptace, Identita a Experiment.

Dechem: Phenomena | Foto: Moravská galerie v Brně/ČT24

Talenty i osobnosti

Maxim Velčovský: Sněhové vázy | Foto: Moravská galerie v Brně/ČT24

Architektem výstavy je designér Maxim Velčovský spolu s designéry ze studia edit! architects. Výstava má podpořit zejména mladé české talenty, aby navázali kontakty v zahraničí. Zároveň ale uvádí i známé osobnosti českého designu, jako je Rony Plesl, Eva Eisler, Jiří Pelcl nebo Lada Semecká.

Návštěvníci výstavy zhlédnou například skleněný Billboard Kláry Horáčkové, světelnou instalaci automobilu dovezeného z ukrajinské válečné zóny od Maxima Velčovského, vázy vyrobené tradičními postupy od Františka Jungvirta. Unikátní sbírku hrnců, misek a stolků vyrobených z recyklované struzky – materiálu, který vzniká plazmovým zplyňováním, tedy procesem, který umožňuje efektivně využít téměř jakýkoli odpad. Autorem je mladý český sklář a designér původem z Liberce Jan Salanský.

Gabriel Vach: Made in Czechoslovakia | Foto: Moravská galerie v Brně/ČT24

České umění zastupují také značky Bomma, Moser či Preciosa, která nabízí brilantnost ručně vyrobeného českého křišťálu. Nechybí ani třeba kolekce českých svítidel Brokis, které charakterizuje kombinace ručně foukaného skla s dalšími materiály, jako je dřevo nebo ručně lisovaný kov.