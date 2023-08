„Velký skok kupředu“ pro český design. Skleněné nádobí Klimchi se objevilo ve filmu Barbie

A jaký dopad to může mít na český design? Na to odpoví ředitel firmy Klimchi Lukáš Klimčák.

Lukáš Klimčák | Foto: Radek Petrášek, ČTK

„Minulý rok v květnu nás oslovilo produkční oddělení Warner Brothers s žádostí, zda by mohli využít naše skleněné sady v jejich připravovaném filmu. Nás samozřejmě zajímalo, o jaký film se jedná, načež jsme se dozvěděli, že jde o Barbie s Margot Robbie a Ryanem Goslingem v hlavních rolích. Nadchlo nás to už tenkrát, ale samozřejmě jsme netušili, jak úspěšný to bude snímek a kolik humbuku kolem něj nastane. Hned poté jsme začali společně s produkčním týmem Warner Brothers vybírat ten správný odstín růžové z naší kolekce barev Rosaline. Nakonec jsme z nabídky jeden design vybrali a nechali ho doručit do studia poblíž Londýna.“

Byly tedy ty návrhy připravovány přímo pro film? A byl to filmový štáb nebo přímo Klimchi, kdo s designem přišel?

„Jak už to tak bývá s filmovou produkcí, nabídka na spolupráci přišla skutečně na poslední chvíli, nutně potřebovali vyzdobit Barbiin bar. Měli jsme jen zhruba týden času na přípravu, tudíž jsme museli vybírat již z existující sbírky. Procházeli jsme společně s filmovým architektem náš katalog a vybírali takové kousky, které nejvíc pasovaly do baru, kde se později měly objevit. Abych tedy odpověděl na otázku, byl to náš, Klimchi design. Ale určitě by mě velmi potěšilo, kdybychom mohli někdy v budoucnu vytvořit něco speciálního přímo pro film, ale tentokrát to byl náš běžný design.“

Už jste měl tu možnost se na film podívat?

„Ano, celý náš tým šel minulý týden do kina a film jsme viděli. Kolegové mi dokonce dali tričko s motivem Barbie a když jsem se vrátil z dovolené do kanceláře, měl jsem ji celou stylizovanou do růžova. Všechno sklo, co jsem tam měl, odnesli a nahradili ho růžovými skleničkami a balónky. A ještě k tomu mi tam dali plakát Kena, jen tam byl vložený můj obličej.“

Jak jste se cítil, když jste se koukal se svým týmem na jeden z největších trháků letošního roku a najednou jste tam viděl vaše produkty?

„Moc jsme se na to těšili a jakmile se naše produkty objevily na scéně, všichni jsme potichu jásali. Všem bylo vidět ve tváři nadšení a byl to opravdu skvělý zážitek.“

Je to významný moment, když se české značce podaří dostat do hollywoodského filmu? A myslíte, že to znamená, že se český design začíná prosazovat ve světě?

„Já jsem rád za cokoliv z České republiky, čemu se povede získat v zahraničí takovouto úroveň publicity. Pro nás je to určitě velký skok kupředu. Ale i pro ostatní značky je to pokrok, protože to zlepšuje jméno České republiky u filmových producentů a štábů. Oslovila nás dokonce jistá filmová agentura, která by z nás ráda udělala jednoho ze svých partnerů a já doufám, že i ostatním českým značkám to může otevřít cestu do hollywoodských filmů.“